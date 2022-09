„Nu am mai luat BAC-ul” Dezvăluirea momentului făcută de Mira! Nimeni nu a știut asta despre ea până acum

In articol:

Mira se numără printre cele mai apreciate și iubite artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, cântăreața a reușit să atragă un public numeros de partea sa, prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu.

Ei bine, un moment de sinceritate a avut și recent, atunci când a dezvăluit că nu a reușit să treacă examenul de Bacalaureat din prima sesiune.

„Mie mi-a ieșit media 5,98”

Fără ocolișuri, tânăra a explicat pe îndelete cum s-a petrecut întreaga situația.

Mereu sinceră, Mira a dezvăluit recent că nu a reușit să ia BAC-ul din prima, explicând concret și care au fost motivele.

Citeste si: Mira, primele declarații despre sarcină! Artista își dorește să îl facă pe Levi Elekes tată: „Îmi e teamă de ce o să urmeze”

Citeste si: Cine este Ilinca Munteanu, soția lui George Simion. “Viitoarea doamnă Simion are 24 de ani”- kfetele.ro

Citeste si: Doi americani trăiesc fără mâncare. Nu le-a mai fost foame din 2008! - bzi.ro

Deși a fost premiantă până în clasa a VIII-a, fiind un elev silitor, atunci când a venit la București tânăra și-a urmat pasiunea și a muncit din greu pentru a-și atinge obiectivele privind cariera, motiv pentru care a neglijat școala.

Artista a explicat că în prima sesiune de examene a trecut la toate materiile, obținând note de 5 la cele trei probe, însă din nefericire, media generală a fost 5,98, fiind nevoie de media 6 pentru ca BAC-ul să fie trecut cu brio.

„Eu când am venit la București nu am mai luat bacul. Nu l-am luat (n.r din prima). Eu am fost genul de copil care a fost premiantă, locul întâi până în clasa a VIII-a. La liceu unde era mai greu tot luam…Eram tocilară. Când am venit la București nu mai puteam că stăteam până la 3 dimineața în studio, mai cântam, mai ciupeam câte o cântare pe undeva și ajungeam la 4 dimineața acasă. Trebuia să mă trezesc și să merg la Buftea că făceam naveta. Mă trezeam la 5, iar primele două ore le dormeam. Toți profesorii știau că Cismaru doarme, că eu cântam. Când a venit bacul eu a trecut la toate materiile că trebuie să ai peste cinci ca să treci. Problema a fost că nu mi-a ieșit media generală peste șase. Mie mi-a ieșit 5,98.”, a dezvăluit Mira, în cadrul podcast-ului lui Damian Drăghici.

Citeste si: Mira, anunț îngrijorător pe internet: „Nu mă simt bine”. Artista a mers de urgență la neurolog

De precizat este că, în cele din urmă, după ghinionul pe care l-a avut în prima sesiune, artista a mers să susțină pentru a doua oară examenul de Bacalauret și a reușit să treacă cu brio.

Mira