„Nu cred că mă mai suportă” Gabriela Prisăcariu, primele declarații după nuntă! „Am picioarele praf, cu răni”. Prin ce este nevoită să treacă soția lui Oțil, la două zile de la marele eveniment

In articol:

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu în urmă cu două zile. De atunci și până acum, modelul și-a luat timp pentru a-și pune gândurile în ordine și pentru a se odihni după o zi și o noapte întreagă în care s-a distrat pe cinste alături de invitați.

Cu doar câteva minute în urmă, soția prezentatorul TV a făcut primele declarații despre felul în care a simțit ziua nunții sale și despre cum se simte acum, după ce a încins ringul de dans întreaga noapte.

Citește și: Este oficial! Unii salariați nu vor mai primi vouchere de vacanță. Nicolae Ciucă a anunțat în ce condiții se vor mai acorda tichetele: „Reducerea cheltuielilor în sistemul bugetar”

Gabriela Prisăcariu, mulțumită pe deplin de cum a decurs propria nuntă

Gabriela Prisăcariu este mulțumită pe deplin de tot ceea ce a trăit în ziua nunții sale, pornind de la organizare și până la muzică, atmosferă și mâncare. O dovadă că distracția a fost în toi reprezintă chiar durerile și rănile de la picioare pe care încă le are, fiind foarte recunoscătoare organizatoarei care i-a îndeplinit absolut toate dorințele, în cel mai mic detaliu, reușind să facă față chiar schimbărilor apărute pe ultima sută de metri.

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Citeste si: Cea mai sexy influenceriță din tenis, susținere necondiționată pentru Simona Halep! Mesajul care a surprins o lume întreagă| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

Gabriela Prisăcariu a trăit din plin fiecare clipă alături de invitați, distrându-se atât de mult și atât de bine încât a uitat să și mănânce.

„Încă nu m-am dezmeticit, nu-mi vine să cred că a trecut nunta mea. A fost de vis, deci absolut super totul. Vreau să-i mulțumesc lui Carmen Ioniță că mi-a îndeplinit toate dorințele. Săraca, nu cred că mă mai suportă, nu știu dacă știți, dar eu sunt scorpion și la mine totul trebuie să fie perfect, adică cu o săptămâna înainte am schimbat mesele, vă dați seama, ceva rău, dar totul a ieșit absolut impecabil. Locația a fost de vis, am înțeles că mâncarea a fost foarte bună. Nu am apucat să mănânc, din păcate, bine că am făcut degustare. Muzica, oamenii, invitații, nu știu... eu m-am simțit... am picioarele praf, cu răni, dar a fost grozav.”, a spus Gabriela Prisăcariu în mediul online.

Citeste si: Dana Roba, filmare neașteptată din trafic! Sora makeup artistei a postat pe internet imaginile cu vedeta- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Lună Plină 1 august 2023 în Vărsător. Sfaturile astrologului Nicoleta Ghiriș pentru fiecare zodie în parte: ”O încărcătură mare emoțională, frici și angoase”- stirilekanald.ro

Citeste si: Georgina Rodriguez, imagini incendiare din vacanță. Filmarea care i-a înfuriat la culme pe fanii lui Ronaldo- radioimpuls.ro

Citește și: "S-ar putea să rămân fără soț, pe ultima sută de metri" Gabriela Prisăcariu s-a gândit mai bine și a luat o decizie radicală, chiar înainte de nuntă. Cum va reacționa Dani Oțil când va afla: "Mi-am dat seama că ar fi bine"