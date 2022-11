”Nu cred că sunt pregătiți” Alina Pușcaș, îngrozită de răspândirea bullying-ului în societate. Cum încearcă să-și apere copiii

In articol:

Alina Pușcaș duce o viață la care multe femei pot doar visa. Este mamă a trei copii, soție, om de televiziune, imaginea multor brand-uri, dansează, face sport și se implică și în treburile casnice.

Cu un așa program încărcat, mulți ar crede că locuința vedetei este plină de ajutoare, mai ales pentru cei trei copii pe care îi are, toți de vârste apropiate.

Alina Pușcaș se teme pentru binele copiilor ei

Însă, nu, adevărul este altul. Alex Melissa și Iris au o bonă, dar cel mai important aspect pentru dezvoltarea lor și pentru un program al casei bine pus la punct este faptul că vedeta i-a dat încă de la o vârstă fragedă la grădiniță.

Astfel, cei trei au ajuns acum să fie foarte independenți, comunicativi și maturi pentru anii pe care îi au.

”Cu ajutorul grădiniței și al bonei. Am dat copiii la grădiniță de la un an și opt luni și se vede. Sunt extrem de sociabili, vorbesc foarte bine, sunt foarte intuitivi, sunt simpatici și fericiți. De la un an și opt luni ei au programul lor de la 9 la 17, timp în care și noi lucrăm. Este extrem de important să ai parte de ajutor (indiferent dacă este din familie sau ajutor plătit) când ai o viață plină”, a spus Alina Pușcaș, conform Viva.

Dar, deși se laudă cu trei copii foarte inteligenți, ca orice mamă, Alina Pușcaș are o mare teamă legată de ceea ce se întâmplă tot mai des în societate, punerea în practică a bullying-ului.

Motiv pentru care, ea și soțul ei au început deja să aibă discuții serioase cu cei mici, ba chiar, Alex practică și un sport care ar putea să-l ajute în cazuri extreme, dacă ar exista vreun moment dur în care să fie implicat.

Prezentatoarea show-ului de transformări speră, totuși, ca familia ei să fie ocolită de acest fenomen ce face tot mai multe victime, iar în caz contrar, copiii ei să reacționeze imediat așa cum trebuie, inițial, prin comunicare cu părinții.

”Le-am povestit despre bullying, dar tot nu cred că sunt chiar pregătiți pentru asta. Mereu le spun că trebuie să comunice permanent cu mine sau cu Mihai despre orice incident de agresiune, pentru că, altfel, agresorul nu va fi niciodată pedepsit și va chinui mai departe și alți copii. Pe Alex l-am dat la karate cumva din cauza acestor temeri ale mele, să fie pregătit pentru vreun incident de acest gen. Sper, totuși, să ne ocolească bullyingul”, a mai spus vedeta.