„Nu e lumea mea” Carmen Tănase a vorbit deschis despre motivul pentru care nu mai participă la evenimente mondene. Ce a făcut-o pe actriță să ia această decizie

Carmen Tănase este de departe una dintre cele mai cunoscute și iubite actrițe din țara noastră. De-a lungul anilor, artista a reușit să-și clădească o carieră de succes. Numele său a apărut în numeroase producții cinematografice, dar și pe scena marilor teatre.

Datorită carismei și talentului său actoricesc, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că actrița nu se oprește niciodată din muncă, fiind implicată în foarte multe proiecte, atât în teatru, cât și în televiziune.

Carmen Tănase, despre lumea mondenă

Recent, îndrăgita actriță a explicat de ce nu apare foarte des la evenimentele mondene. Se pare că preferă să iasă foarte rar în astfel de locuri, întrucât este de părere că nu o reprezentă și nu fac parte din lumea ei.

„Ies rar. Eu nu prea ies la mondenități. Nu e lumea mea.(...) Acum am fost liberă și am zis, 'Hai să ies din casă.'”, a mărturisit Carmen Tănase pentru viva.ro.

Însă nu doar evenimentele mondene lipsesc de pe lista sa, ci și vacanțele. Artista nu a plecat de foarte mulți ani într-un concediu, însă deocamdată nici nu își dorește asta, ci din contră, consideră că a avut parte de suficient timp liber în timpul pandemiei, atunci când spectacolele și celelalte proiecte au fost amânate.

„Nu am timp de o vacanță. Dar eu nu mai am vacanță de câțiva ani, dar nici nu tânjesc după ea, nu vreau. Mi-am promis mie, așa, că nu o să mă vaiet, în pandemie… Așa că îmi ajunge câtă vacanță am avut atunci.”, a mai spus actrița pentru sursa menționată anterior.

Carmen Tănase, o vară plină

În timp ce altora le stă gândul numai la vacanță, Carmen Tănase nici nu pomenește de așa ceva. Actrița a mărturisit că o așteaptă o vară plină de filmări și spectacole, fiind implicată în foarte multe proiecte. Mai mult decât atât, recent artista a avut parte și de o premieră, astfel încât pe plan profesional se bucură de foarte multe realizări, însă pentru asta a muncit foarte mult.

„Filmările au început, dar eu nu am început să filmez. O să încep zilele următoare și abia aștept să încep treaba. Am scos o premieră, am făcut un film, abia aștept să înceapă un alt spectacol de teatru. Am treabă, joc în spectacolele vechi, merg peste tot prin țară.”, a mai precizat Carmen Tănase pentru aceeași sursă.

