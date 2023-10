”Nu faceți aceeași greșeală” Dinu Maxer, la un pas de a pierde totul. Ce mesaj a transmis artistul, la câteva ore după ce și-a recăpătat conturile de socializare?

In articol:

Dinu Maxer a fost dintotdeauna un personaj monden foarte activ în mediul online, acolo unde și-a expus atât viața personală, cât și viața pe cea profesională.

De-a lungul timpului a adunat o mulțime de fani care îi sunt alături necondiționat și îi apreciază postările de pe Facebook ori Instagram.

Tocmai de aceea, acum, dorindu-și ca alții să nu pățească ce tocmai a trăit el, artistul le-a dat tuturor o veste deloc bună.

Dinu Maxer a căzut pradă hackerilor

Pentru că a lipsit preț de câteva ore din mediul online, lucru care nu îi stă deloc în fire, cântărețul a revenit în atenția tuturor și a făcut un anunț neașteptat.

Fostul soț al Deei Maxer spune că a lipsit motivat, căci i-au fost sparte conturile de socializare dintr-un motiv banal.

Greșeala a fost a lui, a învățat din ea și a dat mai departe, pentru ca alții să nu rămână fără amintirile și prietenii din online.

El zice că totul s-a întâmplat după ce a dat click pe un link ori un mesaj, lucru pe care speră că fanii lui nu l-au făcut cât timp paginile nu i-au aparținut, dacă cumva au primit și ei astfel de mesaje, chiar de pe contul său.

Însă, totul e bine când se termină cu bine, cum este și în cazul vedetei, căci a durat doar câteva ore până când aplicațiile cu pricina să îi redea dreptul la conturile personale.

"Salutare tuturor! Dacă în timpul zilei de astăzi ați primit vreun mesaj de la mine de pe Instagram sau de pe Facebook, cu cereri de link, de votat, de tot felul de tâmpenii, să le ignorați! Mi-a fost spart Instagramul, dar Instagramul are o modalitate incredibilă de a-ți recupera contul, așa că am reușit să îl recuperez. Nu faceți aceeași greșeală ca cea pe care am făcut-o eu. Nu răspundeți!", a fost mesajul transmis de Dinu Maxer, pe Instagram.