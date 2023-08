„Nu fii atât de prost ” Marcela Fota este din nou femeie singură? Artista nu mai este dispusă să aibă deloc încredere în cel care a trădat-o

In articol:

Marcela Fota a demonstrat întotdeauna că este o femeie cât se poate de asumată și sigură pe sine să spună mereu adevărul despre planul sentimental. După tragicul eveniment în urma căruia a rămas femeie văduvă, și-a refăcut viața alături de un tânăr cu puțin peste 20 de ani, lucru care a atras asupra sa multe critici și judecăți din partea internauților, apropiaților, dar și a colegilor de breaslă.

A preferat să nu se afișeze prea des în spațiul public alături de partenerul său, însă a dat de fiecare dată de înțeles atunci când în relația ei era soare sau, din contră, nori negri. După o perioadă în care s-a arătat în mediul online foarte îndrăgostită și fericită, acum se pare că lucrurile s-au mai schimbat, pentru că artista dă din ce în ce mai mult de înțeles că a pus capăt relației cu tinerelul de 24 de ani.

De câteva zile, Marcela Fota și-a surprins admiratorii cu fel și fel de mesaje cu subînțeles, unele mai dure decât altele. Cel mai recent dintre acestea a fost postat de artistă în urmă cu doar câteva ore, în miez de noapte prin care cei mai mulți dintre fani au înțeles că i-a fost trădată încrederea, motiv pentru care nu este dispusă să treacă peste o asemena faptă, chiar dacă este capabilă să ierte.

„Fii suficient de bun pentru a ierta pe cineva, dar nu fii atât de prost încât să ai din nou încredere.”, a fost mesajul dur pe care Marcela Fota l-a postat în mediul online în urmă cu doar câteva ore.

Marcela Fota, din ce în ce mai hotărâtă să nu ierte trădările

Nu este primul mesaj suspect pe care Marcela Fota îl postează în mediul în online. În urmă cu doar câteva zile, artista a dat de înțeles că este cu totul neglijată, însă că nu este dispusă să piardă vremea lângă cineva care nu o merită cu adevărat.

„Nu mă suni? Am înțeles! Nu îmi scrii? Am înțeles! Nu ai timp pentru mine? Am înțeles! Dar când mă vezi cu altcineva, sper că o să înțelegi”, a fost mesajul transmis de videoclipul distribuit de cântăreață.

