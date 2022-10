”Nu înțeleg cum să mă port”. Ce mesaj a publicat soția lui Nosfe, la o săptămână de la moartea artistului. Mădălina Crețan este în șoc: ”Îmi pare rău”

In articol:

Nosfe a murit subit în noaptea de 15 spre 16 octombrie 2022, în urma unui infarct. Artistul a lăsat în urma sa multă durere și un gol imens în sufletul soției, care acum își crește singură fiica.

După moartea rapper-ului, Mădălina Crețan a fost sprijinită de colegii de trupă ai lui Nosfe, ulterior, făcându-se un apel public pentru ca oricine poate să îi fie alături brunetei, numărul care i-au

întins o mână a crescut considerabil.

Mădălina Crețan, uimită de ajutorul primit după moartea lui Nosfe

Acum, la aproape o săptămână de la decesul celui mai iubit rapper de la noi, Mădălina, încă îngenuncheată de durere pierderii omului iubit, a publicat un nou mesaj în mediul online.

Soția regretatului artist se arată înmărmurită de toată atenția, grija și sprijinul primit.

În ultimele zile, spune bruneta, a primit mii de mesaje de la cei care i-au iubit soțul și muzica lui.

Toți vor să o ajute să traverseze această etapă mai ușor din punct de vedere moral, sufletește și chiar financiar, suport pe care Mădălina nu știe cum să îl gestioneze, fiind uimită de bunătatea oamenilor.

Deși mereu e crezut că binele va învinge, acum, când parcă începuse să nu mai fie atât de optimistă, fanii lui Nosfe i-au demonstrat ce înseamnă iubirea.

Față de ei, Mădălina își cere scuze pentru că le nu poate răspunde fiecăruia în parte, dar le mulțumește că îi sunt alături și că datorită lor parcă durere pierderii bărbatului iubit o poate gestiona în alt mod.

''Aș vrea să vă spun că în ultimii ani mi-am pierdut foarte mult încrederea în binele din oameni, deși eu am gândit mereu că toți avem bine în noi, dar viața asta ne-a făcut să-l îngropăm din diferite motive. De aproape o săptămână sunt copleșită de toată energia voastră curată, am momente când îmi e frică să o îmbrățișez complet pentru că n-am mai întâlnit-o până acum și nu înțeleg cum să mă port cu ea. Am primit și primesc atât de mult ajutor de la voi, moral, financiar, spiritual, fizic încât simt că nu voi avea niciodată suficient de multe cuvinte să vă pot mulțumi. Îmi pare rău că nu pot răspunde mesajelor individual, sunt mii, dar încerc în fiecare zi să cotesc din ele pentru că mă încălzesc cumva. Vă simt aproape de sufletele noastre, vă simt durerea, empatia, dragostea, sinceritatea, respectul. Vă iubesc, vă mulțumesc, vă apreciez enorm'', a scris soția lui Noste pe rețelele de socializare.

Ce mesaj a publicat soția lui Nosfe, la o săptămână de la moartea artistului [Sursa foto: Instagram]