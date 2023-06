"Nu lasă pe nimeni să intre la ea" Carmen de la Sălciua, declarații emoționante despre situația Danei Roba, după ce vedeta a fost operată de urgență | EXCLUSIV

In articol:

Dana Roba a ajuns de urgență la spital luni, atunci când ar fi fost lovită cu un ciocan în cap, chiar de soțul său.

Vedeta a fost operată de urgență și se află la ATI, după o intervenție care a durat mai bine de nouă ore.

Familia Danei Roba este devastată, iar sora sa i-a îndemnat pe oameni să se roage pentru frumoasa brunetă. Make-up artistul vedetelor a legat prietenii bune cu artistele care i-au trecut pragul, iar acestea au postat mesaj de susținere pentru ea. Printre vedetele care se roagă pentru Dana Roba și pentru binele ei se numără și Carmen de la Sălciua. Vedeta a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro, la scurt timp după ce a postat și un mesaj de susținere pe contul ei de Instagram.

Carmen de la Sălciua, mesaj emoționant pentru Dana Roba

Carmen de la Sălciua a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre situația prin care trece make-up artistul Dana Roba. Îndrăgita cântăreață i-a trecut adesea pragul salonului și s-a bucurat de look-urile realizate de ea.

Vestea tragediei a luat-o prin surprindere și mărturisește că și-ar dori ca Dana să fie bine.

Carmen de la Sălciua a dezvăluit că se roagă pentru Dana Roba și ne-a povestit și care mai este starea ei de sănătate.

"Am vorbit cu sora ei, dar nu știu mai multe decât știe deja toată lumea. Știu că a trecut printr-o operație, atât am reușit să vorbesc. Am întrebat-o dacă starea ei este stabilă și dacă poate să primească pe cineva în spital și mi s-a spus că deocamdată nu lasă pe nimeni să intre la ea.

Dumnezeu să îi ajute, eu chiar sunt cu sufletul alături de ea și până la urmă nu știu ce a fost acolo și nu vreau să îmi dau cu părerea pentru că nu sunt în măsură. În fiecare familie sunt discuții, fiecare știe cel mai bine cum să gestioneze treaba aceasta", a povestit Carmen de la Sălciua, pentru WOWbiz.ro.

Cum se simte Dana Roba, după operație pe creier

Familia vedetei este devastată de cele întâmplate luni. Dana Roba este în prezent internată la ATI, după ce a suferit o operație pe creier. Timp de mai bine de nouă ore, medicii au făcut tot ce au putut pentru a reuși să o salveze pe vedetă.

Surse apropiate familiei au vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a mărturisit că vedeta este în stare critică. Toți se roagă pentru binele său, iar sora ei a făcut inclusiv un apel public, în fața fanilor și i-a îndemnat să se roage pentru ea.

"Dana este într-o stare critică în continuare. Este o stare foarte critică. Noi suntem devastați", au precizat surse apropiate familiei, pentru WOWbiz.ro.

Ce spun polițiștii despre cazul Danei Roba

Dana Roba a fost lovită în cap cu un ciocan, iar cel care ar fi agresat-o ar fi chiar soțul său. Bărbatul a fost arestat preventiv, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de loviri și alte violențe.

În vârstă de 45 de ani, soțul Danei Roba a fost cel care a sunat la 112, la câteva ore după tragedie.

"La data de 5 iunie 2023, în jurul orei 11:20, polițiștii Secției 3 Poliție Urbană Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul că între doi soți, un bărbat în vârstă de 45 de ani și o femeie de 31 de ani, din Timișoara, în timp ce se aflau în locuința personală a avut loc un conflict spontan, femeia fiind lovită cu un corp contondent la nivelul capului. Femeia a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În urma probatoriului administrat în cauză, bărbatul în vârstă de 45 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și violență în familie, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, urmând că în cursul zilei de mâine să fie prezentat magistraților cu propunere de luare a unei măsuri preventive. Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurările producerii acestui incident", se arată în comunicatul polițiștilor.

