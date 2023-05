"Nu mă ajută financiar" Anamaria Prodan, atac subtil la adresa fostului soț! Ce discuție importantă a purtat cu Luca și Bebeto? | EXCLUSIV

In articol:

Anamaria Prodan trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de omul de afaceri, Flavius Nedelea. Prezentă în emisiunea "Online Story by Cornelia Ionescu", vedeta a povestit cum se înțeleg copiii ei cu noul iubit și cât de mult o susțin în această relație.

Anamaria a dezvăluit că, peste doar câteva zile, va pleca într-o vacanță la Portofino cu Flavius, acolo unde va îmbina utilul cu plăcutul, întrucât bărbatul are afaceri cu ambarcațiunile de lux din zonă, la fel cum s-a întâmplat și în recentele vacanțe.

Anamaria Prodan, mesaj subtil pentru fostul soț

Anamaria Prodan a dezvăluit ce lecții de viață ar fi trebuit să învețe copiii ei de pe urma situației din familia lor. În acest context a avut și un atac subtil la adresa fostului soț. Întrebată despre Bebeto, sexy impresara a început să povestească totul.

"Bebe este foarte bine, el va pleca la M.G. Academy, secțiunea fotbal. Sper să fie așa cum am gândit-o noi, chiar dacă uite chestiile astea încă le gândesc pe termen lung, pentru că e normal când vine vorba de cariera copiilor, trebuie să mi le fac așa pe termen lung, pentru că sunt singură, nu mai e nimeni lângă mine. Nici nu mă ajută financiar sau altfel altcineva. Copiii au rămas la mine toți trei, câteodată și Luca, tot copilul meu, dar este copilul fostului meu soț din prima căsătorie. Ei sunt copiii mei, vor rămâne toată viața. Am încercat să le explic că au avut o lecție de învățat și ei, viața le-a predat o lecție grea, prin care băieții amândoi, și Luca și Bebeto trebuie să învețe că familia este sfântă, se respectă până la capăt, copiii se cresc nu pe bucăți sau pe ani și pentru totdeauna și datoria lui de părinte este una fără ore, este non-stop, full-time." , a declarat Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan, dezvăluiri despre relația copiilor ei cu Flavius Nedelea

Anamaria Prodan a făcut noi dezvăluiri despre relația cu iubitul ei. Sexy impresara a spus și cum vede Bebe, fiul ei, această relație. Anamaria Prodan a făcut un exercițiu de imaginație și a precizat ce ar fi făcut dacă copiii ei nu l-ar fi acceptat pe Flavius.

"Sunt foarte ok toți. Se respectă, învață unii de la alții. Bebeto îmi dă și sfaturi, vorbim absolut orice și când mi-e bine și când mi-e rău. Cu surorile lui are același gen de relație, noi toți vorbim în familie tot. Dacă unul dintre copii nu era de acord cu Flavius, aș fi renunțat la relație. Știu, poate multă lume o să mă judece, mi-au spus foarte mulți să am grijă că o să plece copiii și voi rămâne singură. Eu sunt de modă veche și nu aș putea să le fac rău copiilor mei sub nicio formă. Chiar dacă plătesc cu fericirea, liniștea și cu bunăstarea mea, aș renunța întotdeauna la absolut orice pentru copiii mei. Ei nu mi-au spus niciodată că nu am voie, că nu vor nuntă, dar au spus că ce mă face pe mine fericită vor să fac, pentru că dacă eu sunt fericită și ei sunt fericiți. În schimb, sunt generația aia comunistă, cum îmi spun mulți, care crede atât de tare în dragostea dintre mamă și copiii și am și explicat că nu o iau ca pe un sacrificiu, dacă s-ar întâmpla vreodată așa ceva, pentru că și cu soțul meu al doilea, având cele două fete, el a știut că dacă nu va avea o relație bună cu fetele mele, nu voi sta cu el nici măcar o secundă.", a mărturisit Anamaria Prodan, la WOWnews.

