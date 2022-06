”Nu mă ajută nimeni cu Viorel”. Oana Lis se luptă zi de zi pentru sănătatea fostul edil al Capitalei. Vedeta nu-și vede viață fără soțul ei

In articol:

Oana și Viorel Lis traversează o perioadă foarte grea din punct de vedere al sănătății. Încă de la începutul acestui an, fostul primar al Bucureștiului a ajuns de mai multe ori pe mâna medicilor.

De fiecare dată, cea care i-a fost aproape a fost Oana Lis, femeia care îi este alături și la bine, dar și la greu.

Oana Lis se luptă singură pentru binele soțului

Cei doi se cunosc de zeci de ani, din 2011 au devenit soț și soție, înfruntând împreună gura lumii, dar și necazurile care le-au ieșit în cale.

Și tot în doi trec acum și peste cea mai grea perioadă.

Oana Lis spune că nu îi este nimeni alături pentru a a o ajuta cu Viorel.

Astfel, conștientă fiind că trebuie să stea aproape non-stop lângă el, Oana Lis se pune pe ea pe locul doi și orice ar face nu lasă telefonul din mână, pentru a fi mereu în legătură cu soțul ei.

Vedeta spune că doar Dumnezeu îi dă putere să lupte pentru amândoi, pentru că nu este genul de persoană care să ceară ajutorul nimănui, împărțindu-se cu greu între mersul la doctori, statul cu Viorel și treburile

personale.

„De când s-au accentuat problemele lui de sănătate, eu am mereu telefonul la mine și nu mă duc foarte departe de casă. Dacă mă sună și are nevoie de ceva, mă întorc imediat. Nu mă ajută nimeni cu Viorel, eu mă descurc singură. Mă ajută Dumnezeu să fiu puternică și să mă descurc singură, nu am nevoie de nimeni. Nu sunt genul să mă plâng și să mă victimizez. Viorel este acum acasă, e așa și așa. Mergem la doctor, la particular, atunci când avem nevoie, pentru că e mai ok pentru el așa, nu are răbdare să aștepte mult ”, a povestit Oana Lis, conform Click.

Însă, în ciuda necazurilor care s-au abătut asupra lor, Oana și Viorel au rămas la fel de îndrăgostiți ca prima dată. Soția fostului edil spune că nu-și vede viața fără Viorel, toată liniștea și tot echilibrul ei venind de la acesta.

Astfel, momentele lor de tandrețe sunt zilnice, clipele în care au stat despărțiți fiind cumplite pentru amândoi, căci fiecare are nevoie de îmbrățișarea celuilalt.

„Cel mai frumos moment este zilnic, de când e din nou acasă. Atunci când nu era acasă nu puteam să dorm deloc, erau televizorul și luminile aprinse, mă mai duceam pe la prietene, dar era foarte greu. Eu dacă mă pun lângă Viorel în pat, adorm în două secunde. Și el la fel. Eu dacă stau în brațele lui Viorel, pe pieptul lui, adorm imediat. Pe pieptul lui este locul meu preferat din lume! Dacă sunt agitată nu pot să adorm și asta este momentul nostru zilnic, mă liniștește. Sunt ca un copil, mă conectez cu el ca de la suflet la suflet”, a mai declarat soția lui Viorel Lis.