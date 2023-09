„Nu mă laud mereu” Robert Drilea a dat lovitura cu Deea Maxer! Dovada că fosta soție a lui Dinu este o adevărată gospodină

In articol:

Deea Maxer se numără printre cele mai apreciate artiste de la noi din țară. Bruneta a trecut printr-o perioadă dificilă în urmă cu câteva luni, atunci când ea și cel care i-a fost soț timp de 18 ani, Dinu Maxer au decis să meargă pe drumuri separate.

Deea Maxer le-a dat replica tuturor celor care au criticat-o

Aceasta a fost criticată de mai multe ori în decursul acestor luni, pe motiv că nu se ocupă de copii pe care îi are cu fostul soț sau că nu are grijă de casă.

Deea Maxer a trecut destul de repede peste despărțirea de fostul ei soț, iar acum formează un cuplu cu Robert Drilea, care o face foarte fericită. De-a lungul timpului, bruneta a fost criticată de mai mulți fani cum că ar fi uitat de copiii ei sau că nu are grijă de casă pe care o are. Chiar dacă artista petrece mult timp alături de noul ei iubit, aceasta nu uită îndatoririle pe care le are ca mama și femeie. Recent, Deea a postat o imagine cu care să le închidă gura tuturor cârcotașilor și care le demonstrează că este o gospodină desăvârșită.

Imaginea a fost însoțită și de un mesaj care a stârnit amuzamentul celor care o urmăresc.

„Gospodină sunt, doar că nu mă laud mereu”, a mărturisit Deea Maxer pe Instagram.

Deea Maxer, petrecere în secret pentru iubitul ei

În urmă cu câteva zile, iubitul Deei Maxer și-a serbat ziua de naștere, iar bruneta i-a organizat o petrecere surpriză de neuitat. Aceasta și-a dorit că prima lor aniversare împreună să fie de-a dreptul specială, astfel că a complotat mai bine de o lună și jumătate la organizare.

Citește și: Mesajul public pe care Deea Maxer l-a transmis în ziua aniversării iubitului ei! Toți s-au emoționat când a văzut ce i-a spus lui Robert Drilea

„A fost o petrecere reușită! Mulțumesc prietenilor și familiei pentru complicitate! Mi-am dorit ca prima ta aniversare alături de mine să fie o amintire unică. O să postez și video și foto oficiale, iar dacă sunteți curioase vă povestesc cum am ținut surpriza timp de o lună și jumătate...secretă.” , a fost mesajul postat de Deea Maxer, pe contul ei oficial de Instagram