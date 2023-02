„Nu mă pot abține, sunt mulți needucați” Andreea Bănică, șocată de ce i s-a putut întâmpla într-un magazin cunoscut de la noi din țară! Artista a răbufnit public

In articol:

Andreea Bănică știe foarte bine faptul că, atunci când există voință și determinare, se pot muta chiar și munții din loc! Cu numai câteva ore în urmă, artista a împărtășit cu fanii săi din mediul online o întâmplare neplăcută de care a avut parte într-un magazin cunoscut de haine dintr-un mall din capitală, moment în care a decis să tragă un semnal de alarmă în speranța că cineva va lua atitudine.

Mai exact, Andreea Bănică a povestit că, în timp ce proba niște haine în cabine de probă, a observat că în toate cabinele din toate magazinele din țară există o mizerie de nedescris, această problemă persistând de ani buni. Sătulă peste măsură să probeze haine în condiții care nu respectă regulile minime de igienă, a postat în mediul online o imagine cu ce a găsit în interiorul unei cabine de probă, respectiv foarte mult praf strâns și diferite obiecte care ar fi trebui să ajungă, de fapt, la gunoi. În acel moment, Andreea Bănică a primit un mesaj din partea unei angajate a magazinul respectiv, scuzându-se prin faptul că traficul mare de oameni și lipsa acestora de simț de răspundere sunt motivele pentru care cabinele de probă arată tot timpul în acest fel. Ulterior primirii mesajului, artista a răbufnit în mediul online, oferind replica în mod public.

„Andreea, nu e greu, uneori traficul e atât de mare, oamenii atât de rigizi și ne lasă gunoaie, păr, șervețele, sucuri și alte minunății în cabină... plus toate hainele pe jos, întorse pe dos... facem mereu tot posibilul să curățăm de cele mai multe ori suntem depășiți de situații...”, a fost mesajul pe care Andreea Bănică l-a primit în mediul online și în urma căruia a decis să reacționeze.

Cum a răspuns Andreea Bănică?

Andreea Bănică a ținut s-o contrazică pe admiratoarea care i-a transmis acel mesaj. Artista este de părere că este nevoie doar de mai multă organizare și simț de răspundere, oferindu-i exemplu un alt magazin cunoscut de la noi din țară, în care curățenia nu este deloc o excepție. De asemenea, artista a menționat că nu își dorește să supere pe nimeni cu opinia ei, însă vrea ca toți clienții magazinelor să aibă parte de o experiență cât mai plăcută, inclusiv în ceea ce privește curățenia.

„Nu știu dacă aveți vrei femeie pentru curățenie, însă dacă nu există acest post puteți face altfel. Dacă sunteți vreo 7-8-10 pe o tură și ați face cu rândul curat în cabine cu siguranță ar fi altfel... însă când merg la Zara și intru la probă mi se spune să aduc hainele și umerașele rămase pe care nu le cumpăr! Dar voi de la cabină cu ce vă ocupați? Nu trag pe nimeni la răspundere, însă uneori nu mă pot abține când văd astfel de lucruri. Și da, cred cu tărie că sunt mulți needucați! Aici îți dau dreptate, ne lovim zilnic de ei, dar poate transmiteți mai departe faptul că oamenii se plâng de mizeria din cabine.

Nu vrei să știți câți oameni mi-au scris în privat că peste tot este așa. Nu are rost să pun toate mesajele aici... O fi vreo campanie și asta și poate nu mă prind eu. Tot astăzi am intrat la Calvin Klein și era curat! Eu mai zic și că omul sfințește locul. M-am aprins un pic pentru că am o problemă cu curățenia. Sper să nu fie cu supărare, ci poate avem ceva de învățat din asta. Voi, angajații și managerii Zara, să luați măsuri, iar oamenii să devină mai atenți cu locurile publice, să păstreze curățenia!”, a reacționat Andreea Bănică în mediul online.