„Nu mă văd prințesă” Betty Salam și Cătălin Vișănescu se pregătesc de nuntă! Când va avea loc marele eveniment din viața fiicei lui Florin Salam

Betty Salam și Cătălin Vișănescu sunt pregătiți să facă marele pas în fața altarului. Deși au spus marele „DA” la starea civilă, în urmă cu mai mult timp, iată că ceremonia religioasă nu a avut loc până acum.

Când va avea loc marele eveniment din viața lui Betty Salam?

Cu toate acestea, fiica lui Florin Salam este dornică să poarte rochia de mireasă în ziua cea mare, astfel că a mărturisit când va avea loc evenimentul. Dezvăluirile inedite făcute chiar de cântăreață!

Cântăreața este în culmea fericirii alături de soțul ei, Cătălin Vișănescu, iar relația dintre ei pare că merge mai bine ca oricând. Cei doi formează un cuplu de ani de zile, iar din căsnicia lor a rezultat și un copil, Mathias, de care sunt foarte mândri și se laudă cu el de câte ori au ocazia.

Chiar dacă au devenit soț și soție în urmă cu mai mult timp, ceremonia religioasă nu a avut loc, așa că se pregătesc și pentru acest moment important din viața lor. În cadrul unei emisiuni televizate, Betty a dezvăluit că nunta va avea loc peste 2 ani, motivul fiind acela că vor să iasă totul perfect, iar toate detaliile să fie puse la punct până la cel mai mic.

„Am inelul pe mână, dar nu am făcut nuntă în biserică, am făcut cununia civilă. Eu ca femeie sunt puțin mai diferită. Nu mă consider 100% feminină. Asta nu înseamnă că nu voi face nuntă. M-am gândit împreună cu soțul meu că vom face nuntă peste doi ani, pentru că vrem să meargă totul strună.”, a mărturisit Betty Salam, în cadrul emisiunii.

Betty Salam și Cătălin Vișănescu! [Sursa foto: Instagram]

Cum va arăta fiica lui Florin Salam în ziua cea mare: „Nu mă văd prințesă”

Ei bine, Betty a fost mai sinceră ca niciodată și a dezvăluit cum își dorește să fie în ziua în care va face cununia religioasă.

Artista spune că nu se vede într-o rochie de prințesă, iar în ceea ce privește părul și machiajul vrea să fie cât mai simplă și naturală.

Totodată, fiica lui Florin S alam a precizat că nu vrea să fie stresată, iar din acest motiv nici nu se grăbesc cu pregătirile. Cât despre locația unde va avea loc evenimentul, frumoasa șatenă s-ar vedea pe o plajă, unde să meargă cu tălpile goale.

„Nu vreau să ne grăbim. Nu vreau să fiu stresată. Vreau să am o nuntă frumoasă, liniștită. Nu mă văd prințesă. Mi-aș dori o rochie simplă, fără multe accesorii. Foarte puțin machiată, părul foarte simplu. Eu m-aș vedea pe o plajă, în picioarele goale.”, a mai spus cântăreața .

Betty Salam împreună cu soțul ei, Cătălin! [Sursa foto: Instagram]