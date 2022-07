"Nu mai am nevoie de nimeni". Sânziana Buruiană, dezamăgită de colegele din showbiz!| EXCLUSIV

In articol:

Sânziana Buruiană este mămica mândră a două fetițe, cea mare în vârstă de șase ani și mezina familiei, în vârstă de doi ani. Blondina s-a mutat în Ungaria, alături de fiicele ei și partenerul de viață, Nicolae Zuluf, iar cei patru și-au schimbat complet stilul de viață, Sânziana fiind extrem de fericită în prezent.

Sânziana Buruiană își alăptează ambele fetițe

Sânziana Buruiană este la un pas să intre în Cartea Recordurilor. Vedeta s-ar putea califica drept mama cu cea mai lungă perioadă de alăptat și anume, șase ani și jumătate. Într-un interviu cu WOWbiz, blondina ne-a vorbit despre cum se descurcă după atât de mult timp de alăptat și dacă, într-adevăr, deține un record în acest sens.

"Sunt șase ani și jumătate de când alăptez încontinuu. Acum o alăptez și pe cea mică, care are doi ani și să vedem câți ani vor mai urma. De asta ar trebui să mă interesez care a fost cel mai mare record, chiar o să vorbesc cu cei de la Guinness Book, care a fost cea mai lungă perioadă de alăptare. Acum îmi alăptez ambii copii, cea mare a reușit să renunțe, dar cea mică încă nu și nu știu cât va mai dura. Pentru mine e o metodă foarte ușoară de adormit și de alinat orice durere.", a declarat Sânziana Buruiană.

După mai bine de șase ani de alăptat, Sânziana Buruiană are un bust de invidiat. Aceasta se mândrește cu comorile ei și încurajează mamele să alăpteze cât mai mult posibil.

"Mi-a fost ușor sincer cu alăptatul, foarte greu este în primele luni și de aceea cred că renunță multe mămici, pentru că atunci nu ești obișnuită și te simți oarecum inconfortabil, dar după aceea, când vezi că copilul adoarme imediat și că imunitatea lui este foarte bună, nu răcește, nu au probleme, nu am fost niciodată cu ele la spital, contează. Îi formezi de mic această imunitate, așa că eu le sfătuiesc pe mămici să încerce, chiar dacă multe se gândesc și din punct de vedere estetic, totuși eu cred că încă nu am așa probleme, după șase ani și jumătate de alăptat, încă mai pot să port decolteuri, ceea ce nu trebuie să își facă griji. Multe femei și la asta se gândesc când aleg să nu alăpteze. Multe se gândesc că poate laptele nu mai este consistent, dar atâta timp cât ele se hrănesc, înseamnă că este bun și altfel ar fi refuzat. Cea mică nici nu acceptă laptele din comerț. Mănâncă destul de bine, dar la alăptat nu renunță.", a mărturisit Sânziana Buruiană, în interviul difuzat pe canalul de YouTube WOWnews.

Sânziana Buruiană nu mai are prietene

Sânziana Buruiană recunoaște că a ales cariera și familia în locul prieteniilor, care, mai degrabă, îi făceau rău. Blondina preferă să fie prietena fiicelor ei și să nu mai aibă legătură cu oameni din exterior.

"Eu sunt plecată de ceva timp la Budapesta, unde am niște emisiuni de prezentat și chiar nu mai am nicio treabă cu nimeni, niciun conflict. Este cel mai bine să mă concentrez pe cariera mea și ce e important pentru mine. Mi-am dat seama că, până la urmă, viitoarele mele prietene vor fi fiicele mele, nu mai am nevoie de nimeni altcineva.", a povestit Sânziana Buruiană, pentru WOWbiz.