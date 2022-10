”Nu mai pot continua așa” Gabriela Cristea, adevărul despre problemele de sănătatea care au trimis-o la spital. Prezentatoarea, nevoită să se supună unor investigații de specialitate

In articol:

Gabriela Cristea este vedeta care, având o carieră longevivă în televiziune, și-a format o adevărată comunitate de fani în mediul online.

Pe rețelele de socializare, vedeta publică tot ce ține de viața sa personală sau profesională. Doar că în weekend, exact când a împlinit vârsta de 48 de ani, prezentatoarea și-a speriat fanii.

Și asta pentru că a publicat o imagine cu ea direct de pe patul de spital.

Gabriela Cristea, adevărul despre problemele de sănătatea care au trimis-o la spital [Sursa foto: Facebook]

Gabriela Cristea: ”Este a treia oară când fac colică renală în ultimele 4 luni”

Atunci, vedeta nu a oferit detalii despre starea sa de sănătate, acum, însă, o face și nu vine cu vești tocmai bune.

Tot pe rețelele de socializare, așa cum a obișnuit pe toată lumea, Gabriela Cristea a vorbit deschis despre starea sa de sănătate.

Prezentatoarea spune că o problemă mai veche a făcut-o și acum să apeleze la ajutorul medicilor, ceea ce o face să realizeze că sănătatea sa este în joc.

Motiv pentru care, fiind de luni bune pe tratament, conștientă că la moment dat nici antibioticul nu-și va mai face treaba așa cum trebuie, soția lui Tavi Clonda este hotărâtă să acorde o mai mare

atenție problemei cu care se confruntă.

Astfel, după ce va termina de luat pastilele prescrise acum de medic, moderatoarea show-ului de iubire spune că va face mai multe investigații de specialitate pentru a afla exact ce are și ce trebuie făcut în continuare.

Vedeta spune că sănătatea este cea mai importantă pentru ea, pentru că vrea să fie sprijin în casă, mamă și soție, dar și pentru că are o mulțime de proiecte profesionale în desfășurare pe care trebuie să le ducă la bun sfârșit.

De asemenea, ea le-a mulțumit tuturor celor care în aceste zile i-au trimis un gând bun, căci doar datorită acestor mesaje, subliniază bruneta, a căpătat putere și speranță.

”Dragilor, vă mulțumesc din suflet pentru mesajele de încurajare din acest weekend. Da, am fost bolnavă și taaaaare tristă din cauza asta. Este a treia oară când fac colică renală în ultimele 4 luni, deci este îngrijorător. Acum sunt bine, pe tratament încă dar nu mai pot continua așa la nesfârșit pentru în curând am să devin imună și la antibiotic. După seria de tratament în curs am nevoie de o pauză să se curețe organismul și am să merg la investigații suplimentare. Am nevoie să fiu sănătoasă pentru mine și familia mea, am nevoie să fiu sănătoasă că să-mi duc proiectele la bun sfârșit. Azi a fost prima zi fără febra și frison, prima zi în care am ieșit din casă și am început să mă simt din nou bine. Gândurile voastre mi-au dat putere și va mulțumesc că mi-ați scris. Va îmbrățișez cu drag!”, a scris Gabriela Cristea pe rețelele de socializare.