„Nu mai suport! Încerc să-l opresc!” Andreea Mantea dezvăluie cum își începe ziua cu „dreptul” înainte de filmările pentru „Casa Iubirii” | EXCLUSIV

Ca mamă și vedetă TV, timpul nu este niciodată de partea Andreei Mantea, care trebuie să facă față zi de zi responsabilităților de serviciu și celor casnice.

Andreea Mantea: „Într-o dimineață am dat telefonul în perete, pentru că nu se oprea.”

Partea cea mai grea, după o zi lungă de muncă și o noapte în care somnul are, uneori, de suferit, este trezirea de a doua zi, care îi dă constant bătăi de cap Andreei.

Ziua bună se cunoaște de dimineață, potrivit unui vechi proverb românesc, lucru pe care Andreea Mantea îl știe bine, pentru că vrea ca fiecare zi să fie cât mai bine organizată cu putință. Se trezește zilnic militărește, ca să îl ajute pe fiul ei, David, să se pregătească de școală, așa că niciodată nu poate avea prea multe alarme programate în telefon, ca să fie sigură că se trezește înaintea lui.

„La 7 trebuie să fiu în picioare, ca să-l trezesc pe David, și atunci nu pot să mă trezesc la 7 fix, pentru că, până mă ridic eu, până mă dezmorțesc...la 7 trebuie să fiu la el. La 6 jumate...ding, ding, ding, ding! Uită-te la ecranul telefonului, cât de spart este, pentru că nu-l mai suport. Încerc să-l opresc, nu nimeresc butonul și poc, poc, poc! Într-o dimineață l-am dat în perete, pentru că nu se oprea, dar l-am dat în perete pentru că am visat că erau foarte multe persoane în jurul meu și-mi ziceau <<Dar chiar nu poți să oprești telefonul?!>>, și el tot mergea. M-am speriat, l-am luat și l-am aruncat!”, a declarat Andreea Mantea în exclusivitate pentru WOWbiz.ro și kanald.ro.

Andreea Mantea despre „Casa Iubirii”: „Noi filmăm și câte două episoade pe zi, dacă merge bine.”

Chiar dacă partea cu trezitul nu este întotdeauna ușoară, Andreea apreciază enorm micile ritualuri de dimineață pe care le împărtășește cu David, cele care îi dau buna dispoziție pentru o nouă zi de filmări în „Casa Iubirii”, de la Kanal D.

„Îl trezesc pe David, să ne spălăm pe dinți, pe ochi. Avem două chiuvete, el la a lui, eu la a mea. Facem planuri pentru ziua respectivă, îi pregătesc micul dejun și îl dau afară pe ușă. Pleacă la școală cu șoferul. După care hrănesc două pisicuțe, doi căței și alte pisicuțe de prin vecini. Toți mănâncă diferit. Las animăluțele și trec la mine, pentru că am și eu rutinele mele. Dacă nu merg pe bandă, fac câteva exerciții singură, pe care mi le-a dat antrenoarea mea de fitness. După asta, plec spre muncă. Îmi ia o oră să ajung aici, pentru că e un trafic îngrozitor! Ajung aici, dau drumul la televizor și urmăresc fetele și băieții, mă pun la punct cu tot ce am de făcut. Între timp, mă și pregătesc să intru în emisie. Noi filmăm și câte două episoade pe zi, dacă merge bine, pentru că, fiind un reality show, ei se pot exprima mai greu sau mai ușor”, le-a mai spus Andreea Mantea jurnaliștilor WOWbiz și kanald.ro.

Andreea Mantea: „Ajung acasă și începe o adevărată nebunie!”

La finalul unei zile în care jonglează cu intrigile din „Casa Iubirii” și cu treburile de acasă, Andreea are grijă să-i dea o mână de ajutor lui David la teme, după care amândoi au program de voie.

„Ajung acasă și începe o adevărată nebunie! Animalele, un strop de curățenie, copilul, hai cu temele, hai cu mâncarea, pentru că el are meniu, adică nu poate fi o mâncare de ieri. După care băiță și apoi ne separăm. Eu mă uit la serialele mele, îmi citesc cărțile mele sau meditez. El primește o porție de desene sau se joacă un joc. El are voie jumătate de oră, eu am o oră, și apoi nani, la povești.(...) Nu știu exact să spun la ce oră merg la somn, pentru că poate fi 2, poate fi 3, poate fi 4, poate fi 5 sau, Doamne ajută, 11, ceea ce nu s-a întâmplat de multă vreme. 1 mai mult ca sigur!”, a adăugat Andreea Mantea.