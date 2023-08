„Nu ne-am bucurat niciodată” Omar Arnaout rupe tăcerea despre relația cu Miruna! Ce se întâmplă, de fapt, între ei, după căsătorie

In articol:

Omar Arnaout și partenera lui de viață, Miruna, și-au unit destinele la Moschee, în urmă cu ceva timp. De dragul bărbatului pe care îl iubește, Miruna a acceptat să se căsătorească după tradițiile religiei musulmane, renunțând la ideea de a avea o slujbă într-o biserică. După ceva timp de când au devenit soț și soție, artistul și-a deschis sufletul și a povestit cum se înțelege cu tânăra lui soție.

Citește și: Care este cel mai mare compromis pe care Alex Velea l-a făcut pentru cariera sa? Artistul regretă chiar și acum acest lucru

Omar și Miruna formează un cuplu de mai bine de 3 ani, iar tânărul a recunoscut că și în relația lor mai apare, uneori monotonia. Totuși, cei doi îndrăgostiți nu se lasă afectați de aceste momente și încearcă să se bucurie, mereu, unul de celălalt și să petreacă mult timp împreună. Omar a mărturisit că el și Miruna nu au activități ieșite din comun, ci trăiesc la intensitate maximă orice clipă pe care o au la dispoziție pentru a-și arăta iubirea, punând accentul pe gesturile mici și chiar pe timpul petrecut alături de familia lor.

Citește și: Raluca Podea a mai bifat o nouă operație estetică! Ce procedură a ales vedeta de această dată? „Sunt la a șasea operație”

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Primele imagini cu Cristian Cioacă, la ieșirea din închisoare. Ce planuri are fostul polițist, după aproape 11 ani de detenție- stirileprotv.ro

„Noi, cumva, de 3 ani suntem în aceeași rutină. Ne-am tot plimbat prin țară, nunți, concerte. Abia ce ne-am întors de la Mecca, din pelerinaj. Este unul dintre cele mai importante lucruri din religia musulmanilor. Am fost acolo cu familia, cu frații mei. Aceea a fost ultima călătorie, înainte să înceapă evenimentele. Alte vacanțe nu am mai avut. Există și la noi momente de monotonie. Chiar vorbeam cu Miruna, că vara, toată lumea are un sentiment exagerat, oamenii simt nevoia să facă ceva tot timpul. În realitate, noi nu suntem așa, de fapt. Noi ieșim din monotonie foarte ușor, fără să facem lucruri exagerate. Ne bucurăm dacă ne putem scoate părinții undeva. Noi, când ne referim la distracție, nu avem un target înalt, nu avem nevoie de mulți oameni în jurul nostru, oricum nu avem foarte mulți prieteni. Noi încercăm să ne găsim bucuria în lucrurile simple, dar noi ne prețuim foarte mult. Familiile noastre au o viață încărcată, iar noi ne bucurăm de zilele libere, mergem în mall, mergem la munte, ne scoatem părinții pe undeva. Nu ne-am bucurat niciodată să facem ceva exagerat. Am mai făcut și lucruri extravagante, dar nu ne-au bucurat atât de mult cum ne bucură lucrurile simple”, a declarat Omar Arnaout pentru Impact.ro.

Omar Arnaout a spus tot adevărul despre relația lui și a Mirunei, tânăra cu care s-a căsătorit [Sursa foto: Instagram]

Omar și Miruna nu vor să se căsătorească în România

Deși cei doi sunt căsătoriți de ceva timp, aceștia au ales să își unească destinele în Moschee, fără să mai aibă o cununie religioasă într-o biserică, în România.

În urmă cu câteva luni, Omar povestea că cea care s-a sacrificat cel mai mult pentru această relația a fost partenera lui de viață, Miruna , care i-a fost alături la fiecare pas și i-a respectat toate deciziile, trecând chiar și peste religia ei. Artistul a dezvăluit că el și-a dorit foarte mult să se cunune cu aleasa inimii sale în Moschee, iar Miruna a fost de acord, deoarece știa că acest lucru îl va face fericit.

Citeste si: „Băiețașul ăsta mă scoate din minți. Are tupeul să dea lecții despre educație. Parveniții sunt cel mai mare cancer al acestei țări!” Oana Roman, atac dur în mediul online la adresa lui Selly!- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Incendiile din Tenerife 2023. Româncă stabilită pe insulă: ”Cred că e cel mai grav incendiu. A scăpat de sub control”- Zonele care au fost evacuate- stirilekanald.ro

Citeste si: A murit cântăreţul italian Toto Cutugno- radioimpuls.ro

Citește și: Cum s-a schimbat viața Mirunei, după căsătoria cu Omar Arnaout: "Sunt sigură de această decizie". Ce spune artistul despre femeia pe care o iubește| EXCLUSIV

„Noi ne-am căsătorit la Moschee, pentru că la final am ajuns la concluzia că așa e bine pentru amândoi. Pentru mine care musulman, căsătoria valabilă este doar asta la Moschee. Cumva s-a creat obiceiul de a se face compromisuri pe care eu am ales să nu le fac și soția mea m-a susținut 100% cu treaba asta, adică nu e nevoie să facem căsătorie și în biserică și în Moschee. La final, cred că argumentul care a câștigat este faptul că la noi la musulmani căsătoria durează foarte puțin.Ar fi trebuit să pregătim niște lucruri dacă voiam să o facem în biserică. Ne-ar fi oprit din agitație în care suntem acum, lumea în care predomină munca. La Moschee în fața lui Dumnezeu treaba asta durează nici mai mult, nici mai puțin de 5-10 minute. Pentru mine contează doar să fiu căsătorit și să fiu curat în fața lui Dumnezeu”, a declarat Omar, la Wownews.