"Nu ne-am gândit că e atât de grav" Ce se întâmplă acum cu fetița Adelinei Pestrițu, după ce a fost externată din spital? Bruneta a dat vestea

Recent, Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea au trecut prin cea mai grea experiență în calitate de părinți, după ce fiica lor a ajuns la spital.

Zeni, deși părea că se confruntă doar cu o tuse banală, conform medicilor, a avut probleme grave de sănătate.

Fiica Adelinei Pestrițu s-a recuperat după perioada de spitalizare

În cadrul unei emisiuni TV, fosta prezentatoare a declarat că situația fetiței sale a venit ca un trăsnet peste ei, căci nu credeau că ceva atât de grav se poate abate asupra familiei lor.

Concret, fetița a fost diagnosticată cu pneumonie severă, fiind internată imediat ce medicii au supus-o unei radiografii pulmonare.

O săptămână, de atât a fost nevoie ca micuța să iasă de sub aspectul critic al bolii, timp pe care l-a petrecut pe patul de spital, alături de mama sa.

Ba chiar, pe lângă ceea ce a presupus tratamentul recuperatoriu, Zeni a avut nevoie și de oxigen, boala fiind extrem de avansată.

Acum, însă, fetița este acasă, s-a recuperat și încet, încet își recăpăta nivelul complet de sănătate. Perioadă în care este răsfățată de ambii părinți, se joacă și își urmărește mama ori de câte ori apare pe micul ecran, așa cum a făcut-o și de această dată.

„Am fost internată cu fetița mea, pentru că ne-am confruntat cu un episod nu foarte fericit, a făcut pneumonie. Am fost la camera de gardă, gândindu-ne că trebuie să știm ce sirop să-i dăm. Nu ne-am gândit că e atât de grav. Ăsta e un semnal de alarmă pentru toate mămicile. Nu tușea foarte tare. Doar tușea, am fost la camera de gardă și medicul ne-a zis că ar fi bine să facem o radiografie. După ce am făcut, ni s-a sugerat că trebuie să o internăm, pentru ca are pneumonie, o formă severă. A trebuit să o conecteze și la oxigen. După 7 zile am scăpat de perioada critică. Acum e super ok, se uită la televizor. Sigur s-a emoționat”, a spus Adelina Pestrițu, în cadrul unei emisiuni TV.

După perioada grea traversată, Adelina Pestrițu a avut nevoie de o schimbare și n-a stat pe gânduri, Pentru că în spital nu a avut timp de ea, imediat ce a ajuns acasă și și-a văzut fiica în siguranță, vedeta s-a lăsat pe mâna specialiștilor.

Însă, surpriză! Nu a renunțat la părul lung, așa cum se aștepta toată lumea, ea fiind, de când s-a tuns prima dată bob, adepta părului scurt.

Și-a schimbat doar forma tunsorii și a optat, cel puțin pentru moment, tot pentru părul lung, Nu știe dacă va păstra pentru totdeauna acest look, căci îi plac schimbările, însă acum se simte cel mai bine având această imagine.

„Am avut curajul. Nu știu ce va urma, pentru că atunci când eram tunsă scurt ziceam că nu o sa mai revin niciodată la părul lung. Și iată-mă acum. Mai bine păstrez o rezervă, decât să-mi anulez apoi singură declarațiile”, a mai completat influencerița.

Ce se întâmplă acum cu fetița Adelinei Pestrițu, după ce a fost externată din spital [Sursa foto: Captura video]