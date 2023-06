”Nu ne gândim la asta” De ce nu ia Maria Constantin în calcul o a doua sarcină? Artista a spus abia acum ce s-a întâmplat când a rămas prima dată gravidă

In articol:

Maria Constantin a trecut prin două mariaje eșuate, dar asta nu a oprit-o să mai dea o șansă iubirii. Așa se face că acum este pe ultima sută cu pregătirile pentru a treia nuntă.

Ea și iubitul ei, după ani de relație, au decis să își unească destinele în fața ofițerului de stare civilă și a lui Dumnezeu, organizând o petrecere la care lucrează de mult timp.

Citește și: Ce se întâmplă la școala unde învață fiul Mariei Constantin?! Chiar artista a spus totul: „Copiii vorbesc”

De ce nu ia Maria Constantin în calcul o a doua sarcină [Sursa foto: Facebook ]

Maria Constantin: ”O bucurie și o mare minune pentru noi”

În luna august a acestui an va avea loc marele eveniment, motiv pentru care, căci nu mai este mult, unii deja sunt curioși când va veni și următoarea mare veste.

Anume, când vor deveni cei doi părinți? În fața unei asemenea întrebări, cântăreața a venit acum cu o declarație prin care a spus ceva ce nu multă lume știa.

Citeste si: Hemoroizi externi – cauze si metode de tratament

Maria Constantin nu exclude o posibilă a doua sarcină, căci ea mai are un copil din prima căsnicie, deci știe ce presupune rolul de mamă, dar spune că, deocamdată, nici ea și nici Robert nu pun acest aspect pe primul plan în viața lor.

Citește și: "Dumnezeu nu mi-a lăsat această oportunitate" Maria Constantin a vorbit cu emoție despre momentul la care s-ar întoarce în timp să îl schimbe! Ce mare regret are artista?

Lasă lucrurile să vină de la sine și spune că se va bucura dacă Dumnezeu va aduce o astfel de minune în viața ei, doar că nu vrea să-și facă prea mari iluzii.

Și asta pentru că și prima sarcină a fost una dificilă pentru ea, a avut nevoie de tratamente ca să aducă un copil pe lume, ceea ce o face acum să fie destul de sceptică.

”Momentan nu, nu ne gândim la asta (nr. la copii). Toată lumea ne întreabă. Eu și prima dată când am rămas, am rămas destul de greu, prin tratamente. Dacă este să fie de la Dumnezeu, ar însemna chiar o bucurie și o mare minune pentru noi”, a declarat Maria Constantin, la un post de televiziune.

Citeste si: Cum a apărut tatăl Ginei Pistol la nunta propriei fiice. Prezentatoarea TV a fost copleșită de emoții- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 2 iunie 2023. Ce sărbătoare este vineri? Este dezlegare la pește!- stirilekanald.ro

Citeste si: Reacția Mariei Guardiola, fiica lui Pepe Guardiola în momentul când l-a văzut pe Julian Alvarez. Imaginile cu modelul au devenit virale- radioimpuls.ro

Citește și: „Până nu am muncit din greu ca să obțin o chestie nu s-a îndeplinit” Maria Constantin a vorbit abia acum despre asta! Ce se întâmpla la începutul carierei, atunci când avea vârsta de 16 ani

De precizat este și faptul că Maria Constantin a divorțat în anul 2014 de primul ei soț, Ciprian Tapotă, alături de care are un fiu.

Codrin are acum 14 ani și de când părinții au divorțat a rămas în grija tatei, venind la mama sa doar în vizită, dar având, chiar și așa, o relație destul de apropiată. Una care-l face acum să vrea să-și schimbe domiciliul.

„ Avea 3 ani și jumătate, nici nu puteam să îi explic că mami cu tati nu se mai înțeleg. Atunci, a venit tatăl lui, cu părinții lui și au zis că o să îl țină cât am eu treabă la București. Ulterior, au început toate tamtamurile pe acolo și eu am fost nevoită să plec de la Târgu Jiu pentru că toată lumea avea ce avea cu mine.(…) Acum, copilul își dorește să vină la mine, dar, momentan, consider că eu fiind mai mult plecată, nu vreau ca educația lui să fie pornită pe un drum greșit.(…) Codruț se înțelege ok cu iubitul meu. Îi place de el ” a spus Maria Constantin în emisiunea ”Detectorul de minciuni”.