“Nu ne mai înțelegeam, nu se mai lega nimic” Laura Cosoi, totul despre momentele tensionate din căsnicia cu Cosmin Curticăpean! Nu s-a ferit să recunoască

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, formează unul dintre cele mai solide și longevive cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 10 ani, iar de 7 ani sunt căsătoriți.

Actrița și partenerul său de viață au reușit să își construiască o familie frumoasă și împreună au 3 copii minunați, care le umple inima de bucurie.

Cu toate acestea, vedeta a întâmpinat și ea probleme și dispute în căsnicia sa, însă a știut cum să gestioneze situațiile neplăcute în așa fel încât să nu se ajungă niciodată la o despărțire. Nu i-a fost teamă să recunoască asta, ba chiar a vorbit în detaliu despre momentele tensionate din mariajul cu soțul ei.

Laura Cosoi, totul despre problemele în cuplu

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean sunt văzuți ca fiind cuplul perfect, despre care mulți cred că nu are probleme și nu se ceartă niciodată. Ea este un model de mamă și soție pentru foarte multe femei, dar puține știu că la rândul ei a trecut și ea prin situații critice în relație, doar că a știut cum să le gestioneze.

Laura Cosoi a știut mereu cum să facă față problemelor și susține că în momentele de criză comunicarea este cea mai importantă. Cu toate acestea, vedeta nu a întâmpinat momente în care unul dintre ei să vrea să părăsească familia, astfel că situațiile au fost minore, iar discuțiile calme au fost cea mai bună variantă.

“Nici nu știu când au trecut zece ani și, repet, eu simt că încă suntem la fel de pasionali și încă ne descoperim unul pe celălalt, deci nu cred că putem pune problema de cum am rezistat, că noi n-am ajuns încă într-un moment de cumpănă în care să spunem vreodată „gata, ne despărțim!. Pentru noi, cel puțin din momentul în care ne-am hotărât că suntem făcuți să fim unul pentru celălalt și așa simțim, și că vrem să avem o familie și au apărut copiii, viața noastră a mers tot așa, spre direcția asta.

Într-adevăr, au fost momente mai grele, când nu ne mai înțelegeam, când nu se mai lega nimic, când eram tracasați, obosiți, dar comunicarea ne-a ajutat foarte mult. Faptul că am vorbit unul cu celălalt și am vorbit cu apropiații cred că asta contează foarte mult, să discuți deschis, chiar și la o cină, dacă ceva te deranjează. Atâta timp cât sunt apropiați de față, cred că e foarte sănătos să spui, nu să ții în tine. Dar, evident, să ajungi să ai un discurs frumos, nu să te cerți. Deci comunicarea mi se pare că e cheia și apoi să-ți dorești să mergi în aceeași direcție, contează să fii în același ritm. La noi, până acum, s-a nimerit să fim pe aceeași lungime de undă”, a mărturisit Laura Cosoi, pentru viva.ro.

Momentul emoționant în care Laura Cosoi a fost cerută în căsătorie

Laura Cosoi a avut parte de o cerere în căsătorie desprinsă parcă din filme. Era Paștele catolic, iar vedeta se afla singură în biserică cu ochii închiși. În acel moment a apărut soțul ei care a îngenuncheat, iar în spate se afla familia sa. Gestul lui Cosmin a avut un impact uriaș asupra Laurei Cosoi, care a plâns câteva zile după cererea inedită.

“Am fost cerută în căsătorie în biserica în care am fost botezată și unde ne-am și căsătorit. Pe data de 4 aprilie, era ziua de Paște la catolici, iar Cosmin știa că eu merg la biserica veche să mă rog, înainte să merg la slujba de Înviere. Nu era nimeni în biserică, în afară de noi doi, și am închis ochii, fiindcă mă rugam. Deodată, am auzit pe fundal melodia noastră de la Grimus, „Privește-mă se numește. Am deschis ochii, iar lângă mine era Cosmin, care îngenunchea, cu inelul, și în spate erau părinții noștri, sora mea și sora lui… Am plâns câteva zile, de emoție”, a mai spus actrița.

Laura Cosoi și cele trei fiice ale sale [Sursa foto: Instagram]