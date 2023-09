„Nu o să-mi ia fața niciodată” Florin Salam, declarații incredibile despre Tzancă Uraganu, după ce i-a botezat fetița! Cum se înțeleg, de fapt, cei doi maneliști?

In articol:

Pe lângă faptul că este supranumit „Regele manelelor”, Florin Salam are și un respect considerabil pentru toți colegii de breaslă care îi arată același lucru. Pe lista maneliștilor pe care îi stimează și apreciază pentru caracterul lor se regăsește și Tzancă Uraganu, de care, în urmă cu 3 ani, s-au apropiat și mai mult, după ce a acceptat să-i boteze fetița pe care o are împreună cu Lambada.

Florin Salam are numai cuvinte de laudă despre Tzancă Uraganu

Prezent în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Florin Salam a vorbit despre relația pe care o are cu Tzancă Uraganu, dar și despre motivul care l-a făcut să accepte să fie naș de botezul fiicei sale.

De-a lungul vieții sale, Florin Salam a întâmpinat multe situații în care oamenii pe care îi credea apropiați i-au întors spatele sau și-au arătat adevărata față în momentele neașteptate, așa că a învățat să aprecieze și să „citească” persoanele care sunt cu adevărat sincere și cu intenții bune. În această categorie se încadrează și Tzancă Uraganu, despre care are numai cuvinte de laudă și, chiar dacă fac parte din aceeași industrie muzicală, între ei doi există o relație frumoasă de prietenie și respect, motiv pentru care Florin Salam nici nu a stat pe gânduri atunci când i s-a propus să-i boteze fetița.

„Nu o să îmi ia niciodată fața, cum nici lui nu poate să-i ia fața nimeni. Cum îi stă bine lui, nu o să îi stea bine la nimeni cu ceea ce face el. Ce fac eu e altă treabă, ce face Tzancă este altceva. A prins moda asta, exact ce place publicului astăzi și e foarte bine. Cum am spus mai devreme, e loc pentru toată lumea. Tzancă e unul care a ascultat sfaturile mele și în afară de asta, e un om pe care îl iubesc mai mult ca pe toți ăștia cu care am crescut eu, pentru că omul ăla, vizavi de mine, fiecare face ce vrea, dar vizavi de mine are un respect foarte mare și i-am botezat fata cu plăcere. Dacă era altceva nu mă duceam, i-am botezat fetița cu mare drag, ca pe copiii mei. Îl iubesc.

Lumea mai încearcă să spună... Să-și pună mintea la contribuție, să stea să facă piese, că e timpul să rupă lumea și m-a ascultat, drept dovadă e sus. Am făcut piesă cu el cum nimeni nu știe, de aici din suflet, nu a trebuit să se roage în dreapta în stânga să fac piesă cu Tzancă. Am apreciat faptul că a venit el să întrebe dacă facem o piesă împreună. A fost corect.”, a spus Florin Salam despre Tzancă Uraganu.

Câte clase are Florin Salam?

De când se știe, Florin Salam s-a ferit de școală și nu și-a dorit să continue nici în ruptul capul studiile. Manelistul a repetat clasa a 3-a 4 ani, însă a sfârșit prin a se opri pentru a-și urma menirea, aceea de a face muzică. Ajuns la vârsta maturității, manelistul a menționat că nu regretă nicio secundă trecutul său, nici măcar decizia sa de a lăsa școala pe ultimul loc.

„N-am fost cu școala. Era să spun spre rușinea mea... sau spre norocul meu. N-aș vrea să spun spre norocul meu pentru nu descuraja generația de astăzi. Oameni buni, copii frumoși ce sunteți, duceți-vă la școală să învățați, cartea e bună. Eu am fost predestinat către muzică și de aceea n-am fost la școală, ca să pot să vă cânt. Deci, undeva am făcut și eu un efort pentru voi. Eu nu m-am dus la școală ca să vă cânt vouă, dar voi trebuie să mergeți la școală, că trebuie să aveți un serviciu bun, să câștigați bine să ne dați și nouă. Eu n-am fost la școală, pentru că n-am fost predestinat către școală, ci mai mult către muzică. Dacă vin din familie de muzicanți...

Și încă ceva, dacă eu am rămas repetent nu știu câți ani, să zicem, cu toate că eu învățam bine, dar făceam intenționat, să rămân repetent, că nu-mi ardea, să zică mama «Gata, mamă, nu te mai duce». Am stat în a treia vreo 4 ani și după ce au văzut că știam din prima, mamă, numai premiul I luam, și au zis «Hai să-l mutăm cu două clase mai sus, că e prea bătrân pentru clasa a 3-a». Atunci mamaia a luat foc, a zis «Dați-l înapoi», adică nu în a 5-a, în a 3-a, că nu mai știa unde să îmi aducă mâncare. Ea prefera să mă lase tot în a 3-a, acolo știa ea să-mi aducă pachet. Nu îmi aduc aminte, dar bine am făcut (n.ed. când s-a lăsat de tot de școală).”, a spus Florin Salam în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

