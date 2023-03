„Nu pot să cred că există atâta nesimțire în lumea asta” Amalia Ursu a răbufnit după ce a fost criticată din cauza numelor pe care le-a ales pentru gemenii ei. Artista le-a închis gura răutăcioșilor

In articol:

Vasilică Ceterașu și soția acestuia, Amalia Ursu, sunt unii dintre cei mai îndrăgiți și cunoscuți artiști din industria muzicală. În urmă cu câteva zile, cei doi au devenit părinți pentru a doua oară, dar de această dată de gemeni.

Dacă până acum la toate ecografiile pe care partenera de viață a artistului le-a făcut a reieșit faptul că va aduce pe lume două fete, mare a fost mirarea atunci când lucrurile au luat cu totul o altă întorsătură. Amalia a adus pe lume doi băieți frumoși, iar numele pe care artiștii le-au ales pentru aceștia au adus un val de critici din partea oamenilor. Interpreta de muzică populară nu a mai suportat și le-a dat replică celor ce au avut de comentat.

Amalia Ursu, mesaj dur la adresa celor ce au comentat la adresa numelor copiilor ei

Încă de când s-a aflat ce nume au ales Vasilică Ceterașu și Amalia Ursu pentru cei doi copii ai lor, în jurul acestui subiect au apărut zeci de comentarii.

Sătulă de toate răutățile, dar și de unele păreri ale oamenilor care nu își au rostul, artista a postat pe rețelele de socializare un mesaj dur dedicat celor care au avut de spus cuvinte urâte la adresa gemenilor.

Vedeta a fost foarte revoltată de faptul că unele persoane au spus că Thiago Ioan și Kevin Vasile nu li se potrivește absolut deloc micuților și că nu duc neamul mai departe. Cântăreața a mărturisit că țara noastră este în stadiul de acum din cauza acestor mentalități și acestor indivizi care au tupeul să vorbească despre destinul copiilor altora. Artista le-a transmis nemulțumiților să nu îi mai urmărească activitatea de pe rețelele sociale.

„Ei bine, le-am ales pentru că mie îmi plac, sunt copiii mei și doar eu am dreptul să aleg, voi, nici într-un caz! Scrieți că nu sunt nume din Maramureș, că nu duc neamul mai departe… Dar, oare asta reprezintă o problemă pentru voi? Din această cauză nu aveți somn noaptea? Nu vă e rușine să îmi lăsați astfel de mesaje? Eu una, nu aș putea! Chiar nu pot să cred că exista atâta nesimțire în lumea asta! De unde știți voi ce destine vor avea copilașii mei? Pai, cum vine asta, daca străbunicul meu a umblat cu caii și eu mă plimb cu un Mercedes, asta înseamnă că nu duc tradiția neamului meu mai departe, adică nu am voie să respir, să evoluez? Vedeți, de asta suntem unde suntem, înapoiați și limitați, pentru că nu știm să gândim! Folosiți-vă creierul și pentru a gândi, nu doar să vă dați cu părerea despre X și Y, fară să cunoașteți persoana respectiva. Care dintre voi îmi garantează că daca pe copiii mei îi chema Gheorghe și Dumitru, o să ajungă conducătorii tarii sau le face cineva statuie, în Piață Matei Corvin?! Pe mine mă cheamă Amalia și nu are nicio treaba cu numele moroșenesc, dar asta nu înseamnă că nu am sânge de moroșan, așa cum și copiii mei au la rândul lor”, a spus vedeta.

Vasilică Ceteraşu, despre rolul de tătic

De când a devenit tată pentru a doua oară și de când soția sa, Amalia Ursu, i-a dăruit doi băieți minunați. Vasilică Ceterașu este tot timpul pe drumuri și asta din cauză ca a fost nevoit să schimbe absolut toate lucrurile roz pe care le-au cumpărat înainte de naștere.

Cu umor, artistul povestește că acum abia reușește să-și tragă sufletul între montat pătuțuri, spălat lenjerii sau dat cu aspiratorul.

„Am cumpărat toate lucrurile pe roz, pătuțuri, lenjerii pentru pătuț roz, păturica, body-uri, suzete…totul roz. Amalia și-a făcut un bagaj, a spălat tot, le-a dezinfectat și le-a pregătit să le ducă cu ea la clinică. Acum am fost să schimb tot, am cumpărat din nou toate lucrurile pe albastru, urmează să le bag la spălat, le pregătesc și le duc pe acestea la clinică. De când a născut Amalia cred că am dormit doar vreo trei ore, am fost numai pe drumuri, chiar acum merg să schimb lenjeriile de pe pătuțuri și să le pun pe cele albastre. Îi pregătesc soției alt bagaj cu care să scoată copiii din spital, trebuie să bag toate lucrurile la spălat, la uscat. Noi acum recent ne-am mutat într-o casă nouă la Baia Mare și mai sunt chestii de terminat, mai am să dau cu aspiratorul și să pun totul la punct.”, a mai adăugat acesta.

Vasilică Ceterașu alături de soția și fiica sa [Sursa foto: Instagram]