"Nu pot să spun că m-am vindecat complet" Manuela Oprișiu, din ce în ce mai greu ca mamă singură! Cine o ajută la creșterea copilului | EXCLUSIV

Manuela Oprișiu a izbucnit în lacrimi în momentul în care a vorbit despre fetița ei, Ozana. Prezentă la un eveniment monden, Manuela i-a dezvăluit Corneliei Ionescu ce a simțit în ziua în care a născut-o pe fiica sa, ce teamă a avut să se ducă în sala de operații cu câteva zile înaintea termenului stabilit și cum a

Manuela Oprișiu nu vrea să mai audă de bărbați

trăit clipa în care a luat bebelușul în brațe. Aceasta a spus că sentimentele care au încercat-o atunci, dar și în perioada în care a crescut-o pe Ozana, sunt unice și doar mamele singure o pot înțelege cu adevărat.

Manuela Oprișiu, fostă concurentă a celebrului show matrimonial de pe KanalD, are o fetiță superbă, pe care o crește singură. În cadrul unui interviu exclusiv, bruneta a mărturisit că deși are nevoie de un tată pentru fiica ei, Ozana, nu caută și nici nu își dorește să apară în viața ei. Tot ce ține de acest subiect încă o afectează și nu va trece curând peste.

"Am fost tristă, dar am reușit să îmi mai depășesc acele momente, nu pot să spun că m-am vindecat complet. Aș minți. Nici nu vreau să mă feresc. Mi-au mai dispărut lacrimile, am învățat să fiu mai puternică și să iau lucrurile așa cum sunt. Sunt un om foarte transparent, nu pot să mă refac fericită dacă nu sunt, nu pot să mă fac tristă, dacă nu sunt.(...) Nu îmi doresc niciun bărbat alături de mine. Așa gândesc în momentul de față, poate nu este cea mai corectă gândire, dar nu îmi doresc pe nimeni alături de mine. Nu îmi doresc pe nimeni în viața mea, sunt bine așa cum sunt și sunt conștientă că este nevoie și de o parte masculină, dar eu nu simt lipsa la așa ceva, nici nu îmi doresc, nici nu vreau deocamdată. Sunt bine așa cum sunt cu fetița mea. Nu spun pe viitor, pentru că nu știu ce ne rezervă viața asta. Poate în viitor nu zic nu, dar în acest moment nu e loc de așa ceva în viața mea.", a declarat Manuela Oprișiu.

Manuela Oprișiu a slăbit 30 de kilograme după sarcină

În timpul sarcinii, Manuela a acumulat multe kilograme în plus, pe care nu credea că le va da jos prea curând. Ei bine, s-a surprins chiar și pe ea, reușind să slăbească zeci de kilograme.

"Sunt foarte mândră de mine, la toată lumea mă laud și le spun cât de fericită sunt că am slăbit, chiar am slăbit foarte mult, aproape mi-am revenit la forma inițială. Am slăbit aproape 30 kg de când am născut, de 8 luni. La botez, eram mai plinuță, dar acum mi-am revenit aproape la forma inițială. Mi-am dorit foarte mult să slăbesc, am fost și ambițioasă. Am și urmat un regim să zic așa. Vreau să mă operez, dar îmi este frică. După ce am născut, trebuie să îmi fac și eu niște mici ajustări. O să mă vedeți operată, bombă cu ceas.", a mărturisit Manuela Oprișiu, în interviul de pe canalul de YouTube WOWnews.

