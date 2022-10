„Nu pot să vă mint” Cristina Șișcanu, probleme de sănătate de la primele ore ale dimineții. Ce se întâmplă cu soția lui Mădălin Ionescu

In articol:

Cristina Șișcanu nu a început ziua de vineri într-un mod prea plăcut. După ce s-a trezit cu noaptea în cap și nu a mai putut să adoarmă, soția lui Mădălin Ionescu a întâmpinat dureri de cap și stări de rău. Și-a obișnuit fanii din mediul online să apară în fața lor de fiecare dată cu zâmbetul pe buze și cu o doză consistentă de bună dispoziție.

Rare sunt momentele în care Cristina Șișcanu apare pe rețelele de socializare într-o stare nu prea bună, însă nici nu ezită să fie autentică și să apară fix așa cum este ea, cu zile bune sau mai puțin bune. Aceasta este una dintre acele zile mai puțin bune pentru Cristina Șișcanu, din nefericire, când își dă seama că are nevoie de o pauză binemeritată de la muncă și activități stresante.

Dacă unele vedete de la noi aleg să apară în fața publicului numai atunci când sunt la patru ace și cu o atitudine foarte pozitivă, Cristina Șișcanu preferă să rămână autentică și să le arate fanilor săi realitatea care stă în spatele telefonului. Cu numai câteva ore în urmă, soția lui Mădălin Ionescu a apărut la InstaStory într-o formă nu prea bună. Aceasta le-a povestit că nu se simte deloc bine și că ziua s-a cunoscut a fi neprielnică încă de la primele ore.

Cristian Șișcanu se confruntă cu probleme de sănătate

Se pare că programul încărcat și multele ore de muncă și-au spus cuvântul în cazul Cristinei Șișcanu. Durerile de cap și stările de rău au început la apară la scurt timp după ce s-a trezit, din nefericire.

„Știu, nu arăt prea bine încercănată, m-am trezit la 6 și nu am mai putut să dorm, nu știu dacă era 6, 6 fără un pic, nu știu. Eu care nu am treabă cu somnul, am pus capul pe pernă și gata, însă ultima perioadă a fost foarte stresantă și foarte aglomerată și cu foarte multe încurcături, presiuni și așa mai departe, deci de o lună și ceva nu am o clipă în care să fi fost relaxată cu mintea. Nu știu de ce s-a întâmplat asta, am înțeles că a fost mercur retrograd, se pare că nu mai e, sper să simt. Nu pot să vă mint, mă doare capul, nu am o stare foarte bună, n-am nimic prin casă de durere de cap”, a spus Cristina Șișcanu pe Instagram.