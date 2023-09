"Nu poți să le ai pe toate" Anunțul trist făcut de Iulia Vântur, la mai bine de un deceniu de când s-a mutat în India. Dorul de familie o macină zi de zi: "Îmi lipsesc foarte mult"

In articol:

Iulia Vântur se numără printre cele mai cunoscute vedete de la noi din țară. Artista s-a mutat în India, în urmă cu ceva ani, unde trăiește o frumoasă poveste de dragoste și are o carieră de succes.

Iulia Vântur, despre lucrurile care îi lipsesc

Recent, aceasta a mărturisit ce îi lipsește cel mai mult de când a plecat din țară.

Iulia Vântur s-a mutat în India acum câțiva ani, însă mai vine ocazional prin România, în vizită. Vedeta are o carieră de invidiat în actorie și în muzică, iar pe lângă asta trăiește și o frumoasă poveste de dragoste alături de alesul inimii ei. Recent, aceasta a vorbit despre lucrurile care îi lipsesc de când s-a mutat. Iulia a ținut să precizeze că cel mai mult le duce dorul părinților și persoanelor apropiate. Cu toate acestea, vedeta este împăcată cu gândul că nu poți avea chiar totul în viață.

„Da. Îmi lipsesc foarte mult părinții, oamenii dragi… Sunt lucruri care lipsesc, dar nu poți să le ai pe toate…”, a mai declarat Iulia Vântur, pentru viva.ro.

Iulia Vântur a spus tot adevărul despre sarcină, după ce s-a zvonit că ar deveni mămică

De curând, în mediul online s-a tot speculat că Iulia Vântur ar fi însărcinată, după ce blondina a publicat o fotografie pe Instagram. Vedeta a fost surprinsă de zvonurile care s-au răspândit cu repeziciune și a ținut neapărat să lămurească situația. Invitată în cadrul unei emisiuni TV, Iulia Vântur a dezvăluit că nu va deveni mămică.

„Da, vreau să vă spun ceva! Tobe, tobe. Am un anunț de făcut! Cătălin Măruță este cel mai bun! (…) Spun cu gura mea dacă e ceva. Primesc mesaje din România, toată lumea îmi trimite mesaje, după am aflat care e evenimentul. Da, din câte știu eu, nu sunt însărcinată. Nu am fost la niciun control, din câte știu eu, nu cred că sunt însărcinată. Să dăm vina pe rochie. E vorba și de faldurile rochiei și lumina. A fost probabil o poziție mai neobișnuită.”, a spus Iulia Vântur în cadrul emisiunii moderate de Cătălin Măruță.