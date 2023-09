„Nu prea am de ales” Cu ce se ocupă acum soția lui Nosfe, după ce a rămas văduvă!? Dezvăluiri neașteptate, la nici un an de la moartea artistului: „Și eu am o viață”

In articol:

Mădălina Crețan a făcut dezvăluiri cutremurătoare, la aproape un an de la moartea regretatului ei soț, Nosfe. Deși a mărturisit în nenumărate rânduri că îi este foarte greu în lipsa partenerului ei, aceasta încearcă pe cât posibil să rămână puternică și să-i asigure fetiței sale tot ce are nevoie.

Iată ce se întâmplă în viața ei și cu ce se ocupă în prezent!

Citește și: „Mă vezi așa cum sunt” Mesajul dureros scris de Mădălina Crețan, la aproape un an de la moartea lui Nosfe! Soția regretatului artist a făcut publice imagini dureroase de la nunta lor

Cu ce se ocupă Mădălina Crețan, după ce a rămas văduvă?

Regretatul artist, Nosfe, și-a dat ultima suflare anul trecut, pe data de 16 octombrie. Vestea tristă a șocat pe toată lumea, însă cel mai mult pe soția lui, care nu a trecut nici acum peste această pierdere uriașă. În prezent, Mădălina Crețan face tot posibilul să rămână puternică și să îi ofere fetiței sale tot ce are nevoie, căci acum trebuie să îndeplinească și rolul de tată.

În cadrul unui interviu recent, aceasta a vorbit cu sinceritate de ceea ce se întâmplă în viața ei. Astfel, soția regretatului artist a mărturisit că urmează să facă anumite schimbări pe plan profesional, în ceea ce privește activitatea din mediul online. Mai exact, vrea să își lanseze o serie de podcast-uri, alături de Radu Leca.

De asemenea, ea a menționat că vrea să-i arate lui Iris, fetița ei, faptul că și ea are o carieră, însă diferită de cea a tatălui ei.

Prin acest mod, Mădălina Crețan își dorește să fie un model demn de urmat pentru micuța sa.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Șoferul care a provocat carambolul de pe A1 spune că a fost orbit de soare. Cinci oameni au murit, alți doi sunt grav răniți- stirileprotv.ro

„Încă procesez tot ceea ce s-a întâmplat. E presiunea asta că a trecut aproape un an, iar lucrurile ar trebui să fie meargă mai bine și nu vorbesc din punctul meu de vedere, ci la modul general, pentru că am observat că așa se întâmplă. Oamenii își doresc să fie fericiți, nu triști. Fetița este principalul meu motor, el este în continuare principalul meu motor. Nu știu dacă sunt puternică, dar nu prea am de ales.

Mi-am propus să transform live-urile mele de pe Instagram cu Radu Leca într-un podcast și în momentul de față lucrez în direcția asta. Îmi doresc să îi arăt lui Iris că și eu am o viață și o carieră care este, cumva, separată de cea a tatălui ei. Este fată, așa că trebuie să aibă un exemplu de urmat în viață.”, a mărturisit Mădălina Crețan, pentru playtech.ro.

Mădălina Crețan și fiica ei, Iris [Sursa foto: Instagram]

Citește și: "În fiecare seară îi spun te iubesc înainte să adorm" Cum arată viața Mădălinei Crețan, la mai bine de 6 luni de la moartea lui Nosfe| EXCLUSIV

Citeste si: „Nu doresc nimănui să simtă ceea ce simţim noi în momentele astea şi ce am simţit noi în aceste patru săptămâni.” Ce s-a întâmplat cu mama lui Sebi, tânărul care a pierit în accidentul de la 2 Mai- kfetele.ro

Citeste si: Grevă CFR 2023. Ce salarii au angajații companiei?- stirilekanald.ro

Citeste si: "Să înțeleagă și el anumite chestii". Cheloo, despre divorțul lui Cătălin Bordea. Reacția artistului a făcut înconjurul internetului- radioimpuls.ro

Cum își alină dorul soția și fiica regretatului artist: „Trăim din amintiri”

Ei bine, în cadrul interviului Mădălina Crețan a vorbit și despre modul prin care își alină dorul de cel care i-a fost partener de viață. Atunci când amintirile le copleșesc, ea și micuța Iris ascultă melodiile artistului și se uită la emisiunile în care el a participat, înainte să se stingă din viață.

„Din păcate sau poate din fericire, Iris a conștientizat extraordinar de bine ce s-a întâmplat. Cumva, mă bucur, pentru că mă face să sper că am putut trăi împreună această experiență, am suferit și am acceptat împreună tragedia. Ne ajută foarte mult faptul că nu am negat această întâmplare, i-am explicat tot, am trăit tot fix așa cum a venit, cu toate greutățile, momentele triste.

Când ni se face dor îi ascultăm muzica, ne uităm la emisiunile în care a fost, la concerte. Ne mai diminuează cât de cât dorul și ne ajută. Ne-am format o normalitate a noastră cu el lipsind fizic, dar cu el în sufletul nostru, trăim din amintiri.”, a mai spus soția regretatului artist .

Mădălina Crețan împreună cu Nosfe și fiica lor [Sursa foto: Instagram]