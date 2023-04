„Nu prea mă regăsesc” Ana Baniciu a vorbit abia acum despre asta! A recunoscut, fără ocolișuri: „Realitatea este alta”

In articol:

Ana Baniciu se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. Cântăreața este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde păstrează frecvent legătura cu admiratorii ei, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute, însă cu toate acestea, cei ce o îndrăgesc pe blondină nu prea

au văzut-o atât de prezentă pe TikTok.

În acest sens, Ana Baniciu a dezvăluit că nu prea se identifică cu această aplicație și, mai mult decât atât, artista se declara chiar stângace în privința utilizării acestei platforme.

„Să știi că nu mă prea regăsesc așa în Tik Tok, adică tare greu îmi este, sunt tare stângace și îmi dau seama că au trecut anii, nu mai sunt nici eu chiar puștoaică. Știi?”, a dezvăluit Ana Baniciu, pentru Ego.ro.

Ana Baniciu, despre ceea ce postează pe rețelele de socializare

Sinceră din fire, Ana Baniciu a recunoscut că, într-adevăr, realitatea este cu totul și cu totul alta, nu ce postează pe rețelele de socializare, însă precizând că a ajuns la concluzia că internauții își doresc să vadă alte lucruri, nu

neapărat realitatea.

„Realitatea este alta, îți dai seama. Nu este chiar ce postez pe Tik Tok. De curând, spre exemplu, făcut noi un program din ăsta de relaxare care între timp s-a stricat mașina, nu ne-am mai relaxat deloc. Ba mai mult, am rămas cu mașina în stradă. Adică se întâmplă lucruri în fiecare weekend. Lucruri speciale. În plus sunt multe weekend-uri în care am muncit. Așadar e un fel de a spune. Posteze ce mi-aș dori într-o viață ideală, dar se mai întâmplă și weekend-uri din astea în care să nu facem nimic, dar mai răruț”, a mai dezvăluit Ana Baniciu, pentru aceeași sursă.

