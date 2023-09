„Nu puteam dacă nu mă măritam de două ori înainte” Maria Constantin le dă peste nas celor care i-au criticat viața amoroasă | EXCLUSIV

In articol:

Maria Constantin este una dintre cele mai îndrăgite artiste din țară. Recent, și-a unit destinul cu Robert Stoica și se declară mai fericită ca niciodată.

Maria Constantin, replică acidă pentru răutăcioși

Bineînțeles că, ca în orice situație, există și fani și hateri. Maria Constantin i-a observat pe cei răutăcioși și nu i-a lăsat să scape. Le-a transmis un mesaj usturător celor care o judecă pentru alegerile făcute în dragoste.

„Este pentru ultima oară când am făcut acest pas, dar sunt ferm convinsă că este cea mai bună alegere, pentru că altfel nu aș mai fi făcut încă o nuntă, categoric. Am mai văzut răutăcioșii care scriu a câta oară mă mărit. Voi vă dați seama că eu sunt atât de fericită și atât de bine cu mine, că oricum nu mă interesează și mă amuză? Am simțit multă răutate din partea unor persoane din viața mea, că ok, sunt la al doilea divorț. Roata cumva s-a întors, mai devreme sau mai târziu au ajuns ca mine și și-au cerut scuze. Îți dai seama că nu îmi ieșea cea mai reușită petrecere dacă nu mă mai măritam de încă două ori înainte? Acuma am avut experiență, am știut tot. Important e că eu și familia mea suntem fericiți.”, a declarat Maria Constantin.

Maria Constantin e posibil să nu mai poate rămâne însărcinată

Maria Constantin și Robert Stoica au deja fiecare câte un copil, din relațiile precedente. Ei bine, fanii se așteaptă ca și ei doi, proaspăt căsătoriți, să aibă un bebe. Artista ne-a dezvăluit sincer că se teme de posibilitatea apariției unei probleme de sănătate, așa că nu insistă asupra acestui subiect.

"Nu e ceva neapărat pentru noi. Da, ne dorim, dar având în vedere că eu și prima dată când am rămas însărcinată am luat o mulțime de tratamente și știu că am ceva probleme, dar nu știu dacă vor fi vreodată rezolvate. Cumva, nu mai sper la lucrul acesta. Dacă este să se întâmple și Dumnezeu ne oferă această bucurie, se întâmplă și o să îi mulțumim din suflet. Dacă nu se întâmplă, oricum noi avem minunile din viața noastră, atât eu, cât și Robert, iar noi suntem fericiți. Ce-i drept, Îi mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că în sfârșit pot să spun că sunt fericită și nu îmi doresc să se termine fericirea asta niciodată.", a mărturisit Maria Constantin, pentru WOWnews.

