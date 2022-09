"Nu puteam nici să mă spăl singură". Oana Lis a dus luptă intensă cu depresia! Cine a ajutat-o când i-a fost cel mai greu și Viorel Lis nu îi putea fi alături | EXCLUSIV

In articol:

Oana Lis trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Blondina se descurcă destul de greu în ultimul timp din punct de vedere financiar, dat fiind faptul că Viorel Lis are nevoie de bani pentru tratamente și pentru recuperare.

Oana Lis, singurul ajutor al lui Viorel

Însă, pe lângă toate aceste griji și probleme, soția fostului edil al Capitalei s-a luptat cu depresia.

Viorel Lis urmează tratamente și încearcă să se facă bine, însă anii își spun cuvântul. Cu toate acestea, are un ajutor de nădejde, pe Oana, soția lui, care îi este alături la fiecare pas. La un moment dat, a fost nevoită chiar să își amaneteze verigheta, doar să obțină suma necesară pentru tratamentele lui Viorel. Vedeta a dezvăluit jurnaliștilor WOWbiz cât de greu i-a fost această perioadă și cum se simte în prezent soțul ei.

"E o perioadă grea pentru noi acum, e foarte greu pentru el să stea numai în casă, e o persoană foarte activă. Acum îi arăt poze, îl înveselesc cu starea mea, îi mai povestesc cu cine m-am întâlnit. Cred că e important lucrul ăsta. Ultima oară, în spital, am stat la recuperare 10 zile, cu covid-ul iar 10 zile și mereu numai pe la doctori. Viața e o luptă și noi trebuie să luptăm.(...) Datorită oamenilor am putut să îi fac niște terapii lui Viorel, i s-au mai ameliora durerile și le mulțumesc din suflet pentru ajutorul financiar, pentru sfaturi. Femei plecate la muncă în străinătate care au grijă de bătrâni acolo mi-au dat foarte multe sfaturi, lucruri pe care nu le știam. Le mulțumesc înzecit. A făcut terapiile acupunctură, cu oxigen, kinetoterapie, lucruri pe care, neputând să îl deplasez, trebuia să le fac acasă." , a declarat Oana Lis, în exclusivitate, pentru WOWbiz.

Citeste si: Cum făceau amor Prințul Charles și Diana. Ce a declarat Prințesa, în urmă cu 37 de ani- kfetele.ro

Citeste si: Detaliul care i-a surprins pe toți! Ce au observat sutele de admiratori care s-au adunat să plângă moartea REGINEI, atunci când frații William și Harry au apărut cu soțiile lor..- bzi.ro

Cine a ajutat-o pe Oana Lis să iasă din depresie?

Problemele de sănătate ale lui Viorel Lis nu sunt sigurele cumpene cu care s-a confruntat Oana. Depresia este boala care i-a dat mari bătăi de cap, ajungând în starea în care să nu se mai poată îngriji. A avut noroc că a avut aproape o persoană dragă, care a ridicat-o de jos. Mai mult decât atât, pentru ca cei din jur să nu observe starea în care se afla, Oana Lis avea o tactică prin care își ascundea afecțiunea.

"Când eram în depresie, plecam aranjată de acasă. Lumea nu știa ce e în sufletul meu. Dacă nu aș posta pe Facebook ce trăiesc, lumea ar zice că sunt super bine, pentru că asta e forța mea, puterea mea. De când eram mică, am învățat de la mătușa mea că o femeie trebuie să aibă manichiura făcută, chiar dacă nu aveam bani. Îmi place să mă aranjez și nu sunt îmbrăcată scump. În perioada asta, cât am fost în depresie, mi-a fost alături exact cine nu mă așteptam. Am avut momente în care nu puteam nici să mă spăl singură și m-a ajutat o prietenă, Ruxi, îi mulțumesc pe această cale, care venea și mă spăla și pe cap acasă și pe corp. Depresia e o boală cruntă. Cazi foarte mult, dar în aceeași măsură există și terapii care să te scoată din starea de nefericire.", a mărturisit Oana Lis, în exclusivitate, pentru WOWbiz.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!