Nu se poate caza oricine la hotelul Andreei Bănică! Cât costă să închiriezi o cameră de la proprietatea vedetei? Puțini își permit | EXCLUSIV

In articol:

Andreea Bănică este una dintre cele mai iubite cântărețe din România. De-a lungul timpului, a colaborat cu nume mari din industria muzicală, lansând hituri care au reușit să adune milioane de aprecieri. Drumul său nu a fost unul ușor, în spatele succesului colosal, fiind multă muncă și dorință puternică.

Andreea Bănică, preț la cote mari pentru turiștii de la hotelul său

Andreea Bănică a dat lovitura în afaceri. De curând, hotelul pe care îl deține pe litoral a fost inaugurat și odată cu el s-au aflat și prețurile de cazare. Având cifrele în față, constatăm că o noapte la hotelul artistei nu e pentru oricine. Imobilul este situat în stațiunea Eforie Nord și are 5 stele, adică vorbim de lux și opulență. Andreea Bănică profită de faptul că deține un adevărat mastodont și își petrece vara chiar acolo, împreună cu familia ei.

Citeste si: Cine este Lia Bugnar, fosta iubită a lui Anghel Damian. A fost căsătorită timp de 12 ani cu un cunoscut scenarist român- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Vedeta postează des imagini din sejurul de vis și hotelul pe care îl deține și în care locuiește pe timp de vacanță. Pentru a fi turistul hotelului Andreei Bănică, din Eforie Nord, trebuie să ai pregătite câteva sute de lei. Așadar, pentru un sejur de 2 de zile te costă în jur de 1000 de lei, pentru 3 nopți între 1600 și 2000, iar pentru 4 nopți peste 2000 de lei.

Afacerile, un trend printre artiști?

În ultimii ani, tot mai mulți artiști, cântăreți, își deschid afaceri proprii, cu care au mare succes. Este un trend sau o necesitate? Andreea Bănică spune cum stă situația, atât pentru colegii ei de breaslă, cât și pentru familia ei. Artista ne-a oferit detalii exclusive despre business-urile ei și ale soțului de-a lungul timpului.

"Eu mi-am luat primul apartament după ce am pozat în Playboy, adică eu am o viață de așa ceva. Nu știu să îți spun dacă e un trend acum. Pentru mine a fost. Acum nu știu ce este mai important și ce fac artiștii. De o viață facem asta. De foarte mulți ani ne-am focusat pe astfel de business-uri, Lucian construind foarte multe locuințe, eu i-am spus la un moment dat că aș vrea să facem un hotel. Era un vis de al meu pentru o pensiune. Am zis că suntem de la Eforie, toată lumea închiriază și noi nu facem nimic? De la o pensiune am ajuns la un mastodont. E ceva imens, o imensitate.", a mărturisit Andreea Bănică, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!