„Nu se știe dacă își mai revine” Alina Radi a dezvăluit în ce stare se află Dana Roba, după ce a fost băgată în spital de soțul ei. Cântăreața a mărturisit că doar o minune o va putea salva pe prietena sa

Cântăreața Alina Radi, prietena Danei Roba, a dezvăluit că starea make-up artistei este una foarte gravă, după ce aceasta a fost lovită cu bestialitate de soțul ei. Dana Roba a suferit o operație chirurgicală pe creier, iar acum medicii nu se pot pronunța cu privire la starea acesteia pe viitor.

Alina Radi a mărturisit că nimeni nu o poate vizita pe prietena sa, aceasta fiind în coma indusă după operația dificilă prin care a trecut. De asemenea, cântăreața a declarat că doar o minune ar putea să o ajute pe Dana Roba să își revină, după ce a fost lovită cu un ciocan de tatăl fetițelor ei.

„Dana a ieșit din operație, dar încă nu se poate pronunța nimeni dacă va fi bine sau nu. Nu se știe dacă își mai revine și nici care va fi starea ei pe viitor. Numai dacă face Dumnezeu vreo minune… A ieșit din operația aia care a durat vreo nouă ore. Nu pot să-și dea nici măcar doctorii cu părerea referitor la care va fi starea ei pe viitor. Din câte am înțeles, doctorii nu știu nici dacă va mai putea să meargă, dacă va rămâne o legumă, dacă va fi bine. Toate filmulețele cu ea au devenit virale, tot orașul vorbește despre asta. Nu are voie nimeni să intre la ea momentan. Eu am mai vorbit cu sora ei și am înțeles că trebuie să meargă să vadă fetele și pe Dana. Nu știu dacă îi vor da voie să urce la ea în salon”,

a declarat Alina Radi pentru Fanatik.ro.

Alina Radi este nemulțumită de situația din spital

Prietena Danei Roba s-a arătat indignată de situația din spitalul din Timișoara, acolo unde Dana Roba este internată. Potrivit cântăreței, make-up artista a avut nevoie de un anumit tip de medicamente, care nu se găsea însă în spital. Familia Danei Roba a fost nevoită să caute singură medicamentele, pe care le-a găsit într-un final într-o farmacie, ceea ce a creat probleme între rudele vedetei și personalul spitalului. De asemenea, Alina Radi a fost nemulțumită de pozele care au apărut în mediul online cu Dana Roba de pe patul de spital.

„Sunt asistente din spital cărora nu le-a dat voie să intre în salon. Au fost probleme că a postat sora ei că au căutat medicamente pe care nu le aveau la spital. A întrebat dacă are cineva acele medicamente de care era nevoie. Au sunat-o de la spital că nu trebuia să posteze despre faptul că nu existau acele medicamente la spital. Dacă voi nu aveți acele medicamente în spital, vreți să moară omul, că voi nu aveți medicamentele acelea. Le-au găsit până la urmă într-o farmacie. Niște medicamente care se găsesc prin Ucraina. O situație delicată. Nu urcă nimeni la ea, nici asistentele de la Județean, nu au voie să intre la ea. Probabil pentru că s-au făcut foarte multe poze, iar eu oricum nu am înțeles rostul acelor poze. Și de acasă, de pe targă. Sunt poze foarte detaliate, care circulă peste tot”, a mai spus Alina Radi.

Cum se înțelegea Dana Roba cu soțul ei

Alina Radi a mai declarat că se întâlnea destul de des cu Dana Roba și aceasta îi povestea mereu despre situația dintre ea și soțul ei. Potrivit cântăreței, make-up artista nu se mai înțelegea cu tatăl fiicelor sale și își dorea să divorțeze din cauza tensiunii care era în familia lor.

„Eu cu Dana am vorbit înainte cu două zile să se întâmple nenorocirea asta. Am cumpărat niște pălării de la sora ei, din Italia și trebuia să îmi trimită coletul la Dana, acasă. Vorbisem să mă duc după colet, apoi m-a sunat sora Danei să îmi spună ce s-a întâmplat și că vine în țară. Când am vorbit cu Dana nu mi s-a părut nimic suspect. Ea era bine, mi-a spus că se chinuie să slăbească. Mi-a spus că vrea să divorțeze, că nu se înțelege cu soțul ei nicicum. A spus că e foarte mare tensiune în familie. La mine nu s-a plâns niciodată de agresiuni din partea lui și ne cunoaștem de atâția ani. Merg la ea de când a început ea să machieze și mă duc la ea de 2-3 ori pe săptămână. Mi-a spus că nu se înțeleg, că se comportă urât cu ea. Dar nu s-a pus problema de agresiune fizică. Fetele sunt la părinții lui, care o iubesc foarte mult pe Dana. Iar părinții lui se ocupă de fete. El este în continuare în arest”, a mai declarat Alina Radi pentru sursa citată anterior.