Nu semnează, nu se antrenează! Cum se prezintă în acest moment situația dintre PSG și Kylian Mbappe

In articol:

„Relația” Kylian Mbappe și PSG este una extrem de complicată în acest moment. Mai exact, atacantul francez nu dorește să își prelungească înțelegerea cu echipa din Paris. Actualul său contract va expira la în vara anului 2024, iar campioana Franței nu dorește să își piardă vedeta pe gratis.

Dat fiind contextul actual dintre Mbappe și actuala lui echipă de club, care este destul de tensionat, atacantul nu a fost inclus în echipa aleasă de PSG pentru turneul de pregătire de dinaintea începerii sezonului regulat, conform celor de la BBC.

Citește și: Gică Hagi a răbufnit după înfrângerea cu Petrolul: „Tu vorbești, tu auzi! Le-am și arătat de pe bancă”

Mbappe nu este de acord cu soluția propusă de PSG

Potrivit Sport.ro, PSG a venit cu o soluție pentru a remedia problema dintre club și jucător, dar aceasta nu a fost pe placul lui Mbappe. Mai precis, PSG i-a propus starului să îi ofere o clauză de vânzare garantată, chiar când se termină sezonul. Totuși, Kylian nu a fost de acord cu această idee.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric

Citeste si: CRBL, dus de urgenţă la spital după ce a provocat un accident în Haţeg. A intrat într-o depășire periculoasă, pe motocicletă- stirileprotv.ro

L'Equipe scrie că atacantul a refuzat oferta venită din partea clubului Chelsea. Astfel, atacantul francez dă de înțeles că singura echipa la care vrea să plece este Real Madrid, mutare care se putea produce chiar anul trecut.

Cifrele și trofeele lui Mbappe

În ciuda faptului că are doar 24 de ani, Kylian Mbappe are o statistică impresionantă. Potrivit Transfermarkt, doar pentru echipa națională a Franței, atacantul are 70 de partide și 40 de goluri.

În ceea ce privește echipa de club, Mbappe a reușit să bifeze 260 de prezențe pentru PSG și să marcheze de 212 ori în toate competițiile.

Kylian Mbappe [Sursa foto: Profimedia]

A câștigat campionatul de cinci ori cu PSG, iar în sezonul 2016/2017 s-a impus pe scena internă fiind în componența lui AS Monaco.

Citește și: Clauza „anti Arabia-Saudită” în fotbal! Ce club a recurs la această măsură?

Kylian Mbappe se poate lăuda și cu trofee în cadrul echipei naționale. În anul 2018 a făcut parte din echipa Franței care a câștigat Campionatul Mondial. Francezii s-au impus și finala UEFA Nations League din anul 2021. În 2022 au fost la un pas de a câștiga cel de-al doilea Mondial, dar Mbappe și compania au fost învinși de Argentina condusă de Lionel Messi.