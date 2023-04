”Nu-și folosesc creierul înainte de a scrie ceva” Denisa Filcea, scoasă din sărite după ce a văzut mesajul unei internaute. Soția lui Flick nu s-a mai putut abține și a răbufnit

In articol:

Denisa Filcea a devenit foarte cunoscută și apreciată în mediul online odată cu statul de soție a lui Flick.

Șatena și-a format o mare comunitate de admiratoare pe rețelele de socializare cu care-și împarte trăirile, plăcerile, necazurile și cu care, uneori, mai ajunge și la cuțite.

Denisa Filcea, reacție dură la adresa tinerelor din online

Denisa Filcea, reacție acidă la adresa fanilor

Așa cum s-a întâmplat și acum, când una dintre tinerele din online a scos-o din minți pe șatenă.

Totul s-a întâmplat după ce vedeta și-a publicat pe Instagram rutina de skincare, care, după cum spune internaută, nu seamănă deloc cu ceea ce promova până nu de mult.

Iar de aici și până la momentul în care soția fostului om de radio a izbucnit nu a mai fost decât un pas.

Soția lui Flick nu s-a ferit și a folosit cuvinte dure în a le descrie pe cele care îi pun întrebări nepotrivite ori o iau la rost.

A menționat, astfel, că folosește ce vrea, cât vrea și face totul public pentru a veni în ajutorul altor tinere, pe gratis, subliniază ea. Denisa Filcea le-a și dat un ultimatum celor care nu îi apreciază efortul de a fi transparentă și celor care nu rezonează deloc cu ideile și acțiunile sale.

”Nu reușesc să îmi dau seama dacă genul acesta de mesaje vin din partea persoanelor care au un nivel intelectual extraordinar de scăzut, sau un nivel de răutate fără limite. Adică, pe românește, sunt proaste sau sunt rele? Am explicat de foarte multe ori că nu am în rutina mea doar un produs. Am foarte multe, testez multe, îmi place, mă pasionează, în ultimul timp am început să fac și cursuri de skincare. De fiecare dată când postez o rutină nouă se trezește o prostuță de genul care să zică… Deja mă stresează foarte tare, simt ca și cum aș fi luată la rost, nu am de dat explicații nimănui. Sunt informații pe care și eu le învăț de la alte persoane și mă bucur că le pot da mai departe, nu sunt plătită de nimeni. Dacă sunt persoane care nu-și folosesc creierul înainte de a scrie ceva sau dacă și-l folosesc și asta este capacitatea lor maximă, le rog să plece”, a spus Denisa Filcea, pe Instagram.