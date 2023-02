"Nu simțeam că trebuie să lupt astăzi" Bobicioiu, negru de supărare după ce a pierdut lupta cu Ovidiu Neveu! Simina îl încurajează și îi este alături | EXCLUSIV

In articol:

Alex Bobicioiu a pierdut lupta din ring cu Ovidiu Neveu, din cadrul galei RXF din 21 februarie, în mod cu totul neașteptat. Cu toate acestea, imediat după meci, Bobicioiu a fost consolat și luat în brațe de iubita lui, Simina Loica, prezentă la fața locului, alături de tatăl ei și de viitorul socru.

Alex Bobicioiu, primele declarații după ce a pierdut în fața lui Ovidiu Neveu

Bobicioiu a declarat că nu se simțea pregătit să lupte în acea seară, era epuizat și fără chef. De partea cealaltă, Ovidiu Neveu a fost extrem de fericit de rezultat și a ținut să menționeze că Simina nu mai reprezintă un motiv de ceartă cu Bobicioiu, după ce a văzut-o în realitate, iar de acum înainte, așteaptă să se dueleze cu un adversar de nivelul lui.

Alex Bobicioiu a pierdut în fața lui Ovidiu Neveu, deși era convins să îl va înfrânge. A stat de vorbă cu WOWbiz și a explicat ce s-a întâmplat în ring. Bobicioiu susține că a simțit să nu se lupte și că nu a avut dispoziția necesară pentru acest meci.

"Măcar atât contează în viață, am pe cine trebuie lângă mine. De când am intrat parcă am simțit că vreau să renunț. Nu aveam chef, suflu mai aveam, dar nu știu ce a fost cu mine. Mi-a dat-o invers așa. Eu cred că suntem la același nivel, doar că eu nu am avut chef. Nu simțeam că trebuie să lupt astăzi. Am fost foarte emoționat, am avut un gol în stomac, nu simțeam că era ziua azi de meci.", a declarat Alex Bobicioiu.

Simina Loica, cuvinte de încurajare pentru iubitul ei

Simina Loica îi este alături iubitului ei și i-a transmis un mesaj foarte frumos. Aceasta recunoaște că și ea are o parte din vină pentru înfrângerea încasată de Bobicioiu. Ne-a spus cum îi va fi alături și ce sentimente o încearcă după ce și-a văzut iubitul bătut.

"Eu simțeam că nu o să renunțe, dar mai bine că a făcut-o, decât să se fi lovit sau să primească vreun pumn. A avut o victorie și acum are o înfrângere care îi dă curajul să se antreneze mai mult și o înfrângere e un șut în fund, un pas înainte. Nu a reușit să se odihnească suficient, are așa multe gânduri. Eu consider că el nu este supărat, că îl simțeam dacă era. Eu cred că o să fie mai bine data viitoare, mult mai bine, de 100 de ori mai bine și o să câștige. Și din cauza mea nu a fost la antrenamente. Era foarte departe, dar acum ne-am mutat la el și îi promit că o să fiu lângă el mult mai mult data viitoare și să arate că poate. Și campionii mondiali pierd, nu este un capăt de lume.", a mărturisit Simina Loica, la WOWnews.

