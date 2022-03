„Nu știam dacă relația o să reziste” Cum a început, de fapt, relația dintre Oana și Viorel Lis. Familia ei a aflat din ziar de idila cu fostul primar al Capitalei

In articol:

Oana și Viorel Lis formează unul dintre cele mai contestate cupluri din showbiz-ul românesc. Pentru că între cei doi este o diferență de vârstă uriașă, cârcotașii i-au pus imediat o etichetă blondinai și au spus despre ea că este într-o relație cu fostul edil al Bucureștiului numai pentru averea sa.

Cu toate acestea, dragostea lor a trecut deja testul timpului și nu mai există loc de interpretări, mai ales că Oana Lis a fost alături de Viorel în cele mai grele momente din viața sa și și-a demonstrat în repetate rânduri iubirea. Aceasta spune că alături de soțul ei a cunoscut cele mai frumoase sentimente și nu știe dacă vreun bărbat, vreodată, de va ridica la nivelul fostului primar al Capitalei.

Oana Lis: „ Era într-adevăr diferența de vârstă, nu știam dacă relația o să reziste”

Blondina își amintește la fel ca în prima zi cum a fost când s-a îndrăgostit de Viorel Lis. A fost primul bărbatu care i-a captat cu adevărat atenția și i-a demonstrat iubirea. Familia ei a aflat de dragostea lor din ziare, căci cei doi au plecat pe ascuns în Italia, fără să le spună rudelor.

Nu știa dacă relația lor va rezista, din cauza diferenței de vârstă, însă iată că si astăzi sunt împreună.

Citeste si: BREAKING NEWS. China, intervenție în forță, în plin război. Strategia uneia dintre cele mai mari puteri militare din lume- bzi.ro

Citeste si: Oana Lis s-a pregătit pentru ce era mai rău, după ce Viorel a făcut infarct: „I-am făcut un loc de veci. Nu credeam că se mai întoarce acasă”

„Parcă a fost ieri, nu știu, sincer dacă vreodată aș rămâne singură nu știu cu ce m-ar mai putea impresiona un bărbat. Am avut o relație ca în filme, el a fost primul bărbat care mi-a oferit o orhidee. Nu văzusem în viața mea o orhidee, mă scotea la cele mai frumoase restaurante.(...) Am fost plecată cu el în Italia și n-am spus nimănui acasă. Am lăsat un bilet și am zis că am plecat cu Primăria în delegație. Mătușa mea și bunica mea au citit în ziare.(...) Era într-adevăr diferența de vârstă, nu știam dacă relația o să reziste.(...)

Citeste si: Viorel Lis a fost externat. Primele imagini cu fostul edil, după operația complicată la inimă: "Slăbit, dar fericit că mai e printre noi"

Poate să fie sigur că nu o să-l uit niciodată. Îmi va fi singură mai ales că nu am copii, că nu am familie mare, simt că m-am întărit, că sunt mult mai puternică decât atunci când l-am cunoscut pe Viorel. Toate aceste lucruri mă fac să lupt până în ultima clipă, așa cum trebuie să facă și Viorel”, a declarat Oana Lis la un post de televiziune.