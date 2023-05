„Nu știm dacă va fi băiețel sau fetiță” Adelina Pestrițu, dezvăluiri despre a doua sarcină, după ce a apărut cu o burtică suspectă la nunta lui Smiley și a Ginei Pistol

In articol:

În urmă cu câteva zile, Adelina Pestrițu a postat câteva imagini de la ceea ce a fost numită „nunta anului”, adică ziua cea mare a lui Smiley și a Ginei Pistol, unde a fost invitată alături de soțul ei, Virgile Steblea.

Adelina Pestrițu și Virgil Steblea se pregătesc să devină părinți din nou?! „N oi de abia îl așteptăm”

Bineînțeles că vedeta de televiziune a imortalizat fiecare moment, iar mai apoi a postat imaginile pe rețelele de socializare. Un detaliu, însă, i-a pus pe gânduri pe fani, iar în cel mai recent interviu, bruneta a spus tot adevărul!

O fană nu s-a putut abține, după ce a văzut fotografiile cu Adelina Pestrițu și soțul ei de la nunta lui Smiley și a Ginei Pistol și a întrebat fără rețineri: „Ești însărcinată?”. Ei bine, bruneta nu a dat niciun răspuns pe rețelele de socializare despre o posibilă a doua sarcină, dar în ultimul interviu acordat, aceasta a făcut dezvăluiri de-a dreptul neașteptate. Se pare că aceasta și soțul ei își doresc să-i facă un partener de joacă fiicei sale, Zeny, dar nu se pune problema ca ea să fie gravidă în acest moment.

„Noi ne gândim, într-adevăr, la al doilea copil, dar nu știm dacă va fi băiețel sau fetiță. Dacă Dumnezeu ne va da și un al doilea copil, noi de abia îl așteptăm! Acum rămâne de văzut ce va fi!”, a declarat Adelina Pestrițu pentru Click.ro .

Decizia luată de Adelina Pestrițu și soțul ei cu privire la Zeny, fiica lor

Nu este niciun secret faptul că vedeta de televiziune este foarte activă pe rețelele de socializare și își ține la curent fanii cu tot ceea ce face atât pe plan personal, dar și profesional. Ei bine, dacă înainte apărea cu fiica ei pe Instagram ori de câte ori avea ocazia, iată că după o discuție serioasă cu Virgil Steblea, au decis să o protejeze pe cea mică.

Adelina Pestrițu a explicat și motivul pentru care ea și partenerul ei au luat această decizie.

„Știm că poate părea greu de înțeles din exterior, dar, după cum am mai spus, așa am simțit să facem la momentul respectiv, fără a ne dori să supărăm sau să deranjăm pe cineva. A fost o perioadă în care am simțit nevoia să ne recalculăm traseul. Am discutat cu Virgil și așa am hotărât atunci. Toți părinții vor să-și protejeze copiii, și cine înțelege asta nu judecă deciziile altora.

Suntem pentru prima dată părinți și nu știm dacă deciziile noastre sunt întotdeauna corecte, dar căutăm mereu să facem ceea ce simțim că este mai bine pentru ea. Îi respectăm intimitatea și sigur va veni momentul în care ea va putea decide dacă își dorește să folosească rețelele de socializare sau nu. Tot ce ne dorim este să păstrăm un echilibru în toate”, a spus Adelina Pestrițu pentru Viva.ro.