"Nu știm unde să fugim!" O româncă povestește cum arată Iadul din Turcia, în urma cutremurului! Imagini video sfâșietoare cu pacienții scoși din spital în Gaziantep | EXCLUSIV

Cutremurul din Turcia a adus spaima în rândul populației din zona sudică a țării! Replicile seismului de duminică noaptea au lăsat urmea adânci în rândul oamenilor, iar supraviețuitorii și răniții încă sunt căutați pe sub dărâmături.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au luat legătura cu Cristina, o româncă stabilită în Gaziantep alături de familie. Cristina este căsătorită și are un fiu de 15 ani, iar ea ne-a povestit cum arată iadul după seismul de noaptea trecută și replicile înregistrate în dimineața zilei de luni.

În Gaziantep situația este critică. Duminică noaptea un cutremur de peste 7 grade pe Scara Richter a lovit puternic orașul, lăsând în urmă teamă, panică și durere. Pe un frig teribil, în plină iarnă, oamenii au ieșit în stradă și au încercat să se salveze.

În urmă cu puțin timp, în Gaziantep s-a înregistrat o nouă replică a cutremurului, de această dată de 6.5 grade pe Scara Richter. Nu este, din păcate, prima. Românca ne-a dezvăluit că în cursul nopții au fost aproximativ 10 replici pe oră, iar oamenilor li se recomandă să meargă în spații comune, tocmai pentru că nu se cunoaște gradul de afectare al clădirilor.

Mărturii cutremurătoare, la scurt timp după ultima replică din Gaziantep

În jurul orei 12:20 (ora României), în Gaziantep a avut loc ultima replică a cutremurului de noaptea trecută. Cristina, româncă stabilită în localitatea ne-a mărturisit cum este situația în prezent și mai ales cum arată acum lucrurile în localitate.

Ultima replică a seismului a accentuat și mai mult panica din rândul oamenilor, care au decis să stea în mașini sau în frig, în afara clădirilor, de teamă să se întoarcă în interior.

"Acum două minute a fost o replică atât de mare, în cât am crezut că o să cadă totul peste noi. Noi am fost în spital, eram la etajul trei, am așteptat să se termine totul și am ieșit afară.

Toți pacienții, cei care pot să se miște, sunt afară. Noi am ieșit și stăm în mașină. Este absolut îngrozitor. Nu știm efectiv unde să fugim și ce să facem, iar afară este o vreme teribilă. Lumea este afară, panicată, în ploaie. Este de neimaginat și nu știm ce să facem", a mărturisit ea, pentru WOWbiz.ro.

Spaima îi împiedică pe oamenii să se întoarcă acasă

Cristina face mărturii cutremurătoare, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro. Femeia ne-a mărturisit că oamenii se tem să se întoarcă în locuințele lor, tocmai pentru că nu se știe cât de rău au fost afectate clădirile în urma cutremurelor repetate.

Românca stabilită în Gaziantep ne-a mărturisit că în decursul unei singure ore au fost aproximativ 10 replici ale seismului care a distrus orașul duminică noaptea.

"Toată lumea este panicată, nimeni nu vrea să meargă acasă pentru că nu se știe cât au fost de distruse clădirile și replicile care sunt foarte dese. În decurs de o oră sunt cel puțin 10 replici, iar ele sunt destul de puternice și din această cauză clădirile se pot distruge foarte ușor", a mai explicat Cristina, pentru WOWbiz.ro.

O româncă descrie atmosfera din Gaziantep

Cristina ne-a explicat că pacienții sunt aduși de peste tot din oraș cu ambulanțele, majoritatea spitalelor private primind răniții în regim de urgență. Spaima a făcut și ea primele victime, iar la camerele de gardă au ajuns numeroși pacienți cu atacuri de panică sau chiar atacuri de cord, în urma fricii resimțite noaptea trecută.

"Ne simțim panicați. Soțul meu lucrează la un spital particular în Gaziantep și noi am venit aici pentru că am considerat că este locul mai bun unde să fim. Fiul meu are 15 ani și s-a speriat foarte tare. Sunt mulți pacienți care vin cu atacuri de cord. Mulți au murit din cauza fricii. Au făcut atac de cord.

Cei răniți sunt aduși de ambulanțe de peste tot. Locurile la urgențe sunt peste tot pentru că sunt foarte multe spitale particulare, dar ne temem că aceste replici vor fi și mai intense", a mai povestit Cristina, în exclusivitate.

