”Nu știu dacă să fiu supărat sau bucuros”. Ce a aflat Smiley la întoarcerea din vacanță. Gina Pistol i-a ascuns adevărul

Smiley și Gina Pistol s-au bucurat de o săptămână de vacanță, prima în formulă de doi de când au devenit părinți, timp în care artistul a ales să se deconecteze de tot de la viața de persoană publică.

Astfel, la plecarea peste hotare, cântărețul a decis să își lase conturile de socializare în grija partenerilor de la casa de producție pe care o are.

Smiley a aflat cum l-au păcălit colegii de breaslă

Așa se face că la scurt timp după ce amorezii au plecat către țările calde, colegii de breaslă ai artistului au trecut la treabă. Fără știrea lui Smiley, dar spre marea bucurie a fanilor, ei au lansat o piesă de a acestuia. Fapt despre care iubitul prezentatoarea a aflat abia azi, la aterizarea pe Aeroportul Otopeni.

”Tocmai am aterizat din vacanță, am deschis rețelele sociale, am fost off toată săptămâna, și îmi dau seama că s-a lansat o piesă pe care eu nu plănuiam să o lansez acum. Nici nu știu dacă să fiu supărat sau să fiu bucuros. O să văd eu despre ce este vorba”, a spus Smiley, pe pagina sa de Instagram.

Ulterior, după câteva ”investigații”, artistul a luat-o la rost și pe mama fetiței sale.

”- Tu știai că s-a lansat și nu ai zis nimic?

- N-am vrut să-ți stric vacanța”, a fost dialogul celor doi parteneri.

Și cum treaba este una serioasă, ajuns acasă, după ce și-a verificat toate canalele de social media și a luat pe toată lumea la întrebări, artistul a descoperit adevărul.

El spune că cel care a venit cu ideea lansării piesei sale este nimeni altul decât Juno, cel pe care-l consideră responsabil de ceea ce trăiește acum, încă nu știe exact ce anume: bucurie sau supărare. Căci planul lui muzical nu prevedea o lansare în această perioadă, dar ia în considerare și reacția bună a fanilor săi.

”Cei de la Hahaha Production mi-au furat piesa, au complotat și au pus-o pe internet așa cum și-au dorit ei, împotriva dorinței mele. Am văzut tot ce au postat pe internet, am văzut toate filmulețele, am citit comentariile, nu știu dacă sunt supărat sau bucuros pentru ceea ce s-a întâmplat. Vă prezint și capul răutăților (n.r. Juno)”, a mai adăugat cântărețul.