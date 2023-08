”Nu sunt sclava banilor” Oana Lis a ținut să spună asta clar și fără rețineri, după ce a vorbit despre problemele financiare! Nu s-a mai abținut o secundă

In articol:

Oana Lis este iubită și apreciată de mulți români, iar vedeta este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu admiratorii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

De curând, însă, blondina a ținut să facă o postare mai specială, legată de bani, în contextul în care în urmă cu câteva săptămâni a vorbit despre problemele de ordin financiar cu care se confruntă.

Citește și: ”Au fost perioade când nu suportam” Dezvăluirea pe care Oana Lis a făcut-o abia recent! A vorbit sincer despre acest aspect din viața sa

Soția lui Viorel Lis a ținut să precizeze că este recunoscătoare pentru faptul că nu depinde în mod special de sume enorme de bani, asta pentru că mereu se mulțumește cu puțin, ceea ce consideră un avantaj.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: Mia Khalifa, pictorial incendiar la malul mării. Vedeta a stârnit furori cu ultimele sale postări| FOTO- stirileprotv.ro

„Azi sunt recunoscătoare pentru că nu sunt sclava banilor. Pot fi fericită și cu puțin”, a scris Oana Lis, pe pagina personală de Facebook.

Oana Lis a vorbit despre problemele financiare cu care se confruntă

Nu cu mult timp în urmă, Oana Lis făcea o serie de declarații neașteptate despre problemele financiare cu care se confruntă. Fără rețineri, blondina a fost extrem de sinceră și a explicat exact motivul pentru care banii lunari de care dispune nu îi sunt suficienți.

Citește și: „Sunt cu un moș și sunt plinuță” Oana Lis nu a mai rezistat și a răbufnit, după atâția ani de căsnicie cu Viorel Lis! Reacția ei a venit după ce viața lor intimă a fost pusă sub semnul întrebării

Mai mult, vedeta a mai precizat că pentru a face față cheltuielilor, aceasta s-a pus pe un plan secund și a făcut sacrificii.

„Eu am cheltuit foarte mulți bani în această perioadă pentru că totul costă, nimic nu este gratis. De exemplu, dacă chemi de două ori pe săptămână acasă un kinetoterapeut costă 400 de lei, dacă chemi un cardiolog acasă trebuie să scot 1.000 de lei din buzunar și tot așa. S-au cheltuit până acum sute de milioane. Am fost și ajutată de cei din jurul meu dar am făcut și economie. De exemplu nu mi-am mai luat nu știu ce fond de ten care îmi plăcea...mai scump și am preferat să îmi iau unul mai ieftin și tot așa. Am renunțat la majoritatea lucrurilor mele pentru a face economie”, a mărturisit soția lui Viorel Lis pentru click.ro.

Oana și Viorel Lis [Sursa foto: Facebook ]