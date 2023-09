„Nu te aștepți niciodată. M-a ajutat foarte mult” Theo Rose a izbucnit în lacrimi, când a auzit de actorul George Mihăiță. Mesajul lui a lăsat-o fără cuvinte: „Face eforturi să facă față”

In articol:

Fără îndoială, Theo Rose se numără printre cele mai îndrăgite artiste din țara noastră. Încă de când și-a făcut apariția în lumina reflectoarelor a cucerit inimile ascultătorilor, asta datorită carismei și talentului său. Theo Rose a muncit foarte mult pentru a ajunge până în acest punct al vieții sale, motiv pentru care se bucură deja de un parcurs profesional demn de invidiat.

George Mihăiță i-a transmis lui Theo Rose un mesaj emoționant

A reușit să-și construiască o carieră de succes atât în industria muzicală, dar și în actorie, întrucât de ceva timp cochetează și cu acest domeniu. Pe platourile de filmare l-a cunoscut și pe George Mihăiță cu care a legat o prietenie extrem de frumoasă.

George Mihăiță și Theo Rose joacă împreună într-un nou serial, iar artista interpretează chiar rolul fiicei sale adoptive. Se pare că scenariul nu sare prea departe de realitate, asta datorită faptului că între cei doi s-a legat o prietenie extrem de sinceră și frumoasă, iar actorul are numai cuvinte de laudă la adresa iubitei lui Anghel Damian.

Recent, Theo Rose a fost invitată în cadrul podcastului moderat de Horia Brenciu, acolo unde cântărețul i-a pregătit o surpriză de zile mari. Mai precis, este vorba despre un mesaj emoționant pe care George Mihăiță i l-a transmis artistei. Fără îndoială, Theo Rose a izbucnit în lacrimi, mai ales că nu s-a așteptat nicio secundă.

„Draga mea Vera, aici e tătuțul tău. Minunea mea de fată, să fii cea mai fericită, să te bucuri de toate lucrurile simple pe care ți le oferă viața. Ia-l pe Sasha mic în brațe și spune-i că îl pupă bunicul artistic. Un mare la mulți ani îngerașului meu păzitor. Vă îmbrățișez pe toți, dar mai ales pe Theo.”, a fost mesajul transmis de George Mihăiță.

George Mihăiță, mesaj emoționant pentru Theo Rose [Sursa foto: captură video]

Theo Rose nu și-a putut stăpâni emoțiile, mai ales că între ea și actorul George Mihăiță este o relație specială, atât în cadrul serialului, cât și în viața de zi cu zi. Mai mult, artista spune că este o onoare să joace alături de celebrul artist, mai ales că a fost întotdeauna alături de ea și a învățat-o foarte multe secrete din spatele camerelor.

„Theo Rose: Da, Tătuțu. E excepțional și e un om foarte altruist. Știi, actorii mari ai zice că nu mai au timp, el are cel mai mult text dintre noi toți, are o vârstă dumnealui, adică face niște eforturi extraordinare să facă față programului și o face extraordinar de bine. Voiam să zic despre domnul George Mihăiță că e un om foarte altruist, iar pentru mine e o minune și o binecuvântare că împart setul cu el. Niciodată nu m-a lăsat de izbeliște, dacă a simțit că am o problemă sau că întâmpin dificultăți în privința textului sau a interpretării tot timpul a venit și m-a ajutat. Nu te aștepți niciodată la chestia asta. M-a ajutat foarte mult și e onorant să fii acolo și să-l ai în preajmă, dar să mai și joci cu el... Un om excepțional.”, a spus Theo Rose în cadrul podcastului moderat de Horia Brenciu.