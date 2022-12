„Nu trag linie, mai bine așa” Corina Caragea nu se uită la bani. Unde își va petrece prezentatoarea TV Revelionul și ziua de naștere

In articol:

Corina Caragea este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite prezentatoare TV din România. Aceasta a cucerit publicul prin frumusețea și carisma sa. Oamenii au rămas plăcut surprinși la fiecare apariție a frumoasei brunete, iar știrile prezentate de ea sunt urmărite de foarte mulți admiratori.

Pe ce se duce o bună parte din veniturile Corinei Caragea

Prezentatoarea TV Corina Caragea [Sursa foto: Instagram]

Corina Caragea este o mare iubitoare de călătorii. Prezentatoarea TV adoră să viziteze locuri noi, iar această pasiune nu este deloc ieftină. Frumoasa brunetă a mărturisit că o mare parte din veniturile ei se duc pe călătorii, dar nu îi pare rău de acest lucru. Vedeta are o listă cu locurile în care își dorește să ajungă.

„ Călătoriile sunt cele care îmi consumă toți banii și nu îmi pare rău. Nu trag linie, mai bine așa. Am o listă lungă de destinații în care nu am ajuns și mi-aș dori pe viitor – America de Sud, Australia, Africa de Sud și locuri în care abia aștept să mă întorc – Hawaii, New York. Călătoriile sunt cea mai bună lecție de dezvoltare personală și nu numai. Tocmai pentru că te trezești în multe situații neprevăzute din care trebuie să ieși cumva. Îți testează limitele, relațiile, principiile și te îmbogățesc cu totul. Am întâlnit oameni atât de diverși, sărăcie în toate formele ei, am pierdut avioane, bagaje, acte, am mâncat în locuri în care nu credeam că voi călca vreodată, am râs, am plâns, mi-am făcut atâtea amintiri pe care nu le-aș fi adunat stand comod acasă”, a declarat vedeta, potrivit Viva.

Unda va petrece prezentatoarea TV Revelionul și ziua de naștere

Noaptea dintre ani o va prinde pe Corina Caragea într-o vacanță mult așteptată. Data de 31 decembrie are dublă însemnătate pentru Corina Caragea. Prezentatoarea TV are mai multe motive de sărbătorit. Pe lângă trecerea în Noul An, vedeta își va sărbători și ziua de naștere.

De la frumoasa vârstă de 39 de ani, bruneta își va schimba prefixul. Frumoasa prezentatoare și-a făcut un cadou pe care mulți și l-ar dori. Este vorba de o vacanță în Bali, acolo unde Corina va întâmpina anul ce va veni în locul său preferat.

„Voi merge în Bali, e cadoul pe care mi l-am făcut de ziua mea. E a treia oară pentru mine în Bali. Îmi place foarte mult acolo și m-am gândit ca anul acesta de ziua mea să merg în locul care mi-a plăcut cel mai mult”, a declarat prezentatoarea în cadrul unei emisiuni.