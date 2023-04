"Nu voiam să accept, plângeam când nu mă vedea nimeni" Suferința pe care Gabriela Prisăcariu a ascuns-o mult timp. Puțini știau prin ce trece: "În fața celorlalți încercam să fiu ok"

In articol:

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au devenit părinții unui băiețel în urmă cu aproape doi ani, atunci când modelul l-a adus pe lume pe Tiago. Copilul îi seamănă leit matinalului, dar blonda susține că asta nu o deranjează deloc.

Ba mai mult decât atât, este mândră de familia pe care o are, de ce fel de mamă, femeie și model este, chiar dacă are un copil și a schimbat și prefixul.

Gabriela Prisăcariu s-a luptat cu depresia postnatală

Mai mult decât atât, în cele nouă luni de sarcină, vedeta recunoaște că s-ar fi îngrășat 20 de kilograme, dar spune că a știut cum să își ascundă silueta de atunci, la fel cum a făcut și cu depresia.

Da, kilogramele acumulate s-au scurs rapid de pe trupul blondei, căci stresul de a fi mamă și depresia postnatală și-au spus cuvântul.

Astfel că, spune soția prezentatorului, în doar o lună de la naștere a revenit la silueta de model, ceea ce a făcut-o să își reia rapid meseria.

Însă nu la fel de rapid a trecut peste perioada grea de după sarcină. Privind în urmă, Gabriela Prisăcariu spune că faptul că a devenit mamă a venit la pachet cu o depresie pe care nu a vrut să o accepte.

Tocmai de aceea, în fața celorlalți, blonda spune că s-a arătat mereu a fi o mamă fericită, în timp ce situațiile de criză le ducea singură, cu ochii în lacrimi.

Nu a vrut să ceară ajutorul nimănui, s-a vrut a fi o femeie puternică și independentă, iar asta a măcinat-o atât de tare încât a topit rapid kilogramele în plus, dar a și făcut-o, în cele din urmă, să depășească stările provocate de depresia postnatală.

„Nu știu de ce nimeni nu mă crede, dar au fost 20 de kilograme. Medicul meu tot timpul, la fiecare control, îmi zicea să mă opresc pentru că erau prea multe. După un număr de kilograme poți să faci complicații. Ce-i drept am și știut să le ascund bine, adică nu m-am îmbrăcat mulat, am știut să le ascund. Am scăpat repede de ele, din prima lună, pentru că m-am stresat extrem de tare. Probabil a fost și o depresie acolo, pe care nu am vrut să o accept, și atunci kilogramele s-au topit. Mi-am dat seama atunci doar că nu voiam să accept. M-am crezut puternică așa că nu am spus nimănui. Plângeam când nu mă vedea nimeni. Acum, când mă gândesc la perioada aia îmi dau seama că, da, a fost o depresie. Atunci nu am vrut să o accept, dar da a fost. Singură am reușit să trec peste pentru că în fața celorlalți oameni eram la fel, încercam să fiu ok”, a spus Gabriela Prisăcariu, conform Ego.ro.