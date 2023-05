"Nu vrea să facem nuntă" Marcel Pavel dezvăluie detalii neștiute despre relația cu soția sa, după 27 de ani de căsnicie

In articol:

Marcel Pavel și partenera sa de viață, Violeta, trăiesc una dintre cele mai frumoase povești de dragoste din showbiz. Cei doi soți formează un cuplu solid și au reușit să își construiască o familie frumoasă, alături de cei trei copii.

Marcel Pavel este o persoană foarte discretă când vine vorba de familia sa și nu lasă la vedere intimități din viața personală. Cu toate acestea, artistul vorbește de soția sa ca fiind cea mai importantă femeie pentru el.

Marcel Pavel și soția sa nu au făcut nuntă nici după 27 de ani de căsătorie

Marcel Pavel a fost invitat în emisiune Alexandrei Ungureanu și a vorbit la superlativ despre familia lui. Mai mult decât atât a dezvăluit că încă nu a făcut petrecerea de nuntă cu soția sa și că preferă modestia și simplitatea.

"Faptul că soția mea a renunțat la tot pentru mine, pentru iubirea noastră, pentru căsnicia noastră, îi port un mare respect. Oficial, ne-am luat 1996. Nici nu am făcut nunta. Am făcut doar la primărie. Nici ea nu a vrut, nici eu. I-am zis hai să o facem pe aia de argint, a zis că nu. Noi nu suntem atât de conformiști. A fost ceva simplu, am dat la primărie, ne-am căsătorit și de atunci suntem nedespărțiți, fără peripeții, fără probleme. Avem o familie frumoasă, cu respect, suntem fericiți. Să fim sănătoși contează cel mai mult pentru noi, că în rest bogății, avem o casă, mașină sau două și atât. Sunt un tată bun și "nebun" câteodată, nu se permite chiar orice. Conduita mea în general, este una decentă, de bun simț." , a declarat Marcel Pavel, la Duet.

Ce regrete are Marcel Pavel

Deși este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România și a cunoscut succesul în adevăratul sens al cuvântului, Marcel Pavel are și el regretele sale.

Nu întotdeauna i-a mers așa cum și-ar fi dorit, iar într-un interviu acordat în trecut pentru WOWbiz.ro a mărturisit că nici nu a reușit mereu să facă tot ceea ce își propusese. Hitul său cel mai de succes este "Frumoasa mea", acre este încă ascultat în numele oamenilor. Întrebat care dacă există un lucru pe care și l-a dorit toată viața lui, dar încă nu s-a îndeplinit, Marcel Pavel a oferit un răspuns fabulos.

"Sunt atât de multe lucruri pe care nu le-am putut face și mi-aș dori să le fac, dar mi-ar trebui o viață. Să trăiesc vreo 120 de ani ar fi foarte bine. Omul are în instinctul său nemulțumirea întotdeauna ascunsă undeva că "Dom'le, parcă mai trebuia ceva" și atunci am zis să mai elimin din dorințele acestea ca să pot să fiu fericit, că altfel neîmplinirile îți aduc nefericire.", a mărturisit Marcel Pavel, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

