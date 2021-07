Nuntă la Puterea dragostei! Alex Oianu și-a cerut iubita în căsătorie, iar momentul a fost filmat

Alex Oianu și iubita lui [Sursa foto: Captura Video] 12:25, iul 26, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Alex Oianu este pregătit să facă pasul cel mare în relația lui. Fostul iubit al Biancăi Comănici și-a găsit fericirea în afara competiției. Cei doi par extrem de fericiți împreună și sunt pregătiți să ducă relația lor la următorul nivel. Iubita fostului concurent de la Puterea dragostei a postat un videoclip pe contul ei de Tik Tok, în care le arată tuturor momentul mult așteptat.

Cei doi se află la mare, iar unul dintre prietenii lor a înregistrat scena emoționantă. Alex Oianu se așază într-un genunchi și o cere în căsătorie pe iubita lui. Tânăra a avut nevoie de câteva momente să realizeze ce se întâmplă, după care a izbucnit în lacrimi. Fără să stea prea mult pe gânduri, răspunsul a fost unul afirmativ. „Am spus da!”, a fost mesajul transmis de iubita fostului concurent de la Puterea dragostei.

Citeste si: Lidia Bejenaru, soția maestrului Nicolae Botgros, a murit- bzi.ro

Episodul controversat dintre Bianca Comănici și Alex Oianu

Alex Oianu și Bianca Comănici au format un cuplu în perioada în care se aflau în casa Puterea Dragostei. cei doi au fost protagoniștii unui episod controversat.

Fără consimțământul ei, bruneta a fost filmată în timp ce vorbea cu fostul ei iubit, care a acuzat-o că a consumat băuturi alcoolice. Câștigătoarea primelor două sezoane Puterea dragostei a făcut lumină în ceea ce privește acest caz.

Citeste si: Bianca Comănici nu și-a dat seama și i-a ieșit pe gură declarația care i-a șocat pe toți: „Nu sunt singură!”

„Băusem, eram la petrecerea de ziua Ralucăi. Cred că am băut vreo patru beri, eram în cameră, iar eu când beau mă simt bine. L-am sunat cu apel video pe Oianu. El m-a înregistrat, fără să-mi spună. Este ilegal, nu are dreptul să mă înregistreze fără acordul meu. Nu mai țin minte exact ce am spus, a trecut ceva timp de atunci. Chiar dacă am spus prostii, nu mai țin minte. Orice om bea, orice om se poate îmbăta. Dar vouă vi se pare normal să înregistrezi o persoană cu care ai o discuție privată și să o facă publică? Persoanele care au capacitatea să înțeleagă, o vor face! Eu asta sunt!”, a spus Bianca Comănici, într-un live.

Alex Oianu și iubita lui [Sursa foto: Captura Video]