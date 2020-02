În familia Ilenei Ciuculete a avut loc o nuntă secretă de care nu au ştiut decât rudele şi prietenii apropiaţi. Totul s-a petrecut cu discreţie în vara lui 2018, la un an şi câteva luni după decesul cântăreţei de muzică populară, survenit pe 14 martie 2017. Atunci, în curtea casei din Craiova a lui Aurel, fratele Ilenei Ciuculete, a avut loc o petrecere la care au participat fiii Ilenei, Cristi şi Mugurel Sfetcu, Valentin Sfetcu, primul soţ al cântăreţei, precum şi mama Ilenei Ciuculete.

Motivul a fost acela că Alexandru, fiul lui Aurel, adică nepotul Ilenei Ciuculete, s-a însurat cu iubita sa, Ana Maria. La petrecere a cântat Mirela Radu, o prietenă apropiată a fraţilor Sfetcu. Ea s-a pozat alături de bunica acestora, mama Ilenei. “Sa traiasca bunica mirilor, mamaie Gica! O iubesc muuuult.”, a postat Mirela Radu. „Nunta mare in familia Ciuculete! Sa traiască mirii, socrii si toata adunarea!”, a mai scris cântăreaţa de muzică populară. (vezi ce se întâmplă cu averea lui Cornel Galeş)

În familia Ilenei Ciuculete a avut loc o nuntă secretă. Alexandru locuieşte în Irlanda

Nimeni dintre amici nu a ştiut cine au fost mirii, pentru că Mirela nu a spus mai mult. De fapt, petrecerea de nuntă a fost o avanpremieră a cununiei religioase, care a avut loc în octombrie 2018. Alexandru, nepotul Ilenei Ciuculete, este stabilit de mai mulţi ani în Irlanda, la Dublin, acolo unde stă şi sora sa mai mare, Sara, care este iubita unui irlandez. Se pare că a avut loc şi o petrecere în Irlanda, pentru amicii din Dublin ai mirilor.

Nepotul Ilenei Ciuculete a apărut în prim-plan în iuie 2017, după ce, în presă, a apărut informaţia că Cornel Galeş ar fi bătut-o pe Ciuculete. “Eu as vrea sa ma pozitionez putin in toata povestea asta. Cornel este parintele meu spiritual. Tatal meu este tata, cel care m-a facut, iar verisorii mei au fost ca niste frati pentru mine. Nasa mea a fost a doua mama si cea care mi-a salvat viata. Dezamagirea pe care o traiesc in aceste moment... e dezgustator. Eu, fiind acasa traind impreuna ca o familie. Nu inteleg ce l-a determinat pe tatal meu sa faca afirmatiile acestea. Ceea ce pot sa spun cu tarie in familia noastra nu s-a vorbit niciodata de batai intre nasul si nasa. E prima data cand am auzit ca ea stia de boala de acum 10 ani. Scopul nostru comun nu este ceea ce se intampla in momentul asta la televizor. (...) Eu de cand ma stiu, nu pot sa numar pe degete de cate ori i-am vazut suparati pe Cornel si pe nasa", declara Alexandru.