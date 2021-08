Nuntă secretă în showbiz-ul românesc. Magda Pălimariu s-a căsătorit

In articol:

Magda Pălimariu este o fire extrem de rezervată în privința vieții personale și nu a oferit niciodată prea multe detalii despre partenerii pe care i-a avut. Se cunoaște doar faptul că vedeta de televiziune a mai fost căsătorită și a divorțat în mare secret în anul 2016, însă aceasta nu a dezvăluit cine a fost bărbatul respectiv.

Acum, prezentatoarea de la Meteo a procedat exact la fel, căci a ajuns în fata ofițerului de stare civilă și a devenit soție pentru a doua oară.

Magda Pălimariu s-a cununat cu alesul inimii ei

Nimeni nu cunoaște detalii despre bărbatul în brațele căruia vedeta de televiziune și-a găsit liniștea, dar se pare că acesta i-a furat inima Magdei și a reușit să o facă, în cele din urmă, soția lui. Ciao.ro a dezvăluit că evenimentul a fost unul dublu, pentru că îndrăgostiții și-au dorit să oficializeze și ceremonia religioasă în aceeași zi și să-și jure credință în fața lui Dumnezeu.

Pentru ziua cea mare, proaspăta mireasă a optat pentru o rochie albă, midi, mulată pe corp, care i-a pus în evidență silueta de invidiat, alături de o pereche de sandale de aceeași culoare. În privința coafurii, Magda nu a fost foarte pretențioasă și a mers pe câteva bucle lejere, prinse simplu la spate.

Cât despre partenerul frumoasei șatene, acesta a ales o ținută clasică, de culoare bleumarin, și o cămașă albă, asortându-se perfect cu soția lui.

Magda Pălimariu[Sursa foto: Instagram]

Magda Pălimariu a mai fost căsătorită

Magda Pălimariu a mai fost căsătorită și a trecut, din păcate, și printr-un divorț, căci lucrurile dintre ea și fostul soț nu au decurs așa cum s-au așteptat.

Cu toate acestea, prezentatoarea de la Meteo nu a avut nimic de reproșat în privința fostei relații, ci dimpotrivă, a spus că a fost o căsnicie extraordinară: "Relația cu fostul meu soț a durat cinci ani, iar căsătoria noastră a durat un an. Nu mi se pare că este o perioadă foarte scurtă și nu cred că ceilalți patru ani petrecuți împreună se anulează în favoarea unui an în care am fost căsătoriți cu acte. A fost o relație extraordinară.", declara pe atunci vedeta tv.

Magda nu a încetat să creadă în iubire niciodată și a sperat în continuare că își vă găsi jumătatea, chiar și după divorț: "Pentru mine, iubirea este esența vieții, și aici mă refer la iubirea care vine din străfundurile ființei. Cea care apropie oamenii într-o conexiune și care, în cele din urmă, este un mister… Așa că, da, sigur cred în iubire! Cu atât mai mult cu cât știu că am atâta dragoste de dăruit. În același timp, îmi dau seama că există oameni care în urma decepțiilor în dragoste se închid în ei și ajung să fie dezamăgiți de viață în general, intrând astfel într-un cerc vicios. Iar singura șansă de ieșire este, culmea!, tot dragostea.", povestea la acea vreme frumoasa prezentatoare.