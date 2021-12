Nuţu Cămătaru, un mare cuceritor. Ce a spus despre Monica Gabor: ”Am ținut-o câteva zile, era varză. I-am și cumpărat câte ceva și i-am dat-o înapoi”

In articol:

Nuţu Cămătaru a făcut declaraţii picante despre Monica Gabor. ”Am cenzurat despre femei… Nu am vrut să atragem antipatie, altele s-au căsătorit, au copii, sunt măritate la casa lor, e mai frumos așa…”, admitea Nuțu Cămătaru la lansarea cărții ” Dresor de lei și de fraieri”, iar Codin Maticiuc a continuat aducând lămuriri suplimentare: ” Erau multe celebre… Dacă presa se aștepta să vadă nume, trebuia să se știe că eu, care am mai scris o carte în care apăreau întâmplări, dar fără niciun nume”.

Nuțu Cămătaru a vorbit despre Monica Gabor, fosta soție a lui Irinel Columbeanu, cu care ar fi avut o ”relație” pasageră: ” Mi-a adus-o Dinu Damaschin. (…) Era un lansator de rachete cunoscut și avusese grijă de asta. Când a venit cu ea la București, mi-a adus-o mie întâi. Ca să ne ocupăm amândoi de ea… Dar eu fix asta nu făceam. Am ținut-o câteva zile, era varză. I-am și cumpărat câte ceva și i-am dat-o înapoi”, mărturisește Nuțu Cămătaru despre Monica Gabor.

Nuțu Cămătaru

Codin Maticiuc, carte despre viața lui Nuțu Cămătaru

După ce a executat 18 ani de puşcărie, Nuţu Cămătaru a dat autografe pe cartea pe care Codin Maticiuc a scris-o despre el: „ Viaţa lui Nuţu Cămătaru. Dresor de lei şi de fraieri”, astfel trecând dintr-un personaj controversat, intr-un personaj monden.

“ Eu am avut norocul și el a avut ghinionul extraordinar că în această perioadă a avut un proces. În 2017, vara, l-am cunoscut și am început să stau cu el. I-am spus: ‘pe lângă planul trecutului, care este un unghi subiectiv al dumneavoastră, vreau un unghi al meu în care să vă văd eu în relație cu alții, alții în relație cu dumneavoastră, unde mergeți, etc’. Am stat cu el de vara, procesul a început toamna, eu am prins Curtea Supremă. În acești cinci ani, eu am prins libertatea lui – cu nunți la care a fost naș, la care a fost invitat – și perioadă de proces”, a mărturisit Codin Maticiuc.