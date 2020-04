In articol:

O asistentă de pe ambulanță din Suceava a povestit că un pacient testat pozitiv pentru coronavirus, preluat la orele 10, a fost plimbat între spitale până la orele 20. Cu ochii în lacrimi, a vorbit despre clipele de groază prin care a trecut alături de pacinetul tânăr a cărui stare se agrava de la oră la oră.

„În fața UPU, când am ajuns la cortul milităresc, am stat în soare fără să ne bage nimeni în seamă, aproape trei ore. L-am predat. Am mers, într-un târziu, să spun ce trebuie să i se facă acestui pacient pentru că el a fost diagnosticat în Câmpulung Moldovenesc cu COVID-19. Avea o rază făcută tot în acest municipiu. Procedurile trebuiau să fie mult mai uşoare. La ora 17.00, ni se dă pacientul în ambulanţă, să îl traversăm vizavi, la Boli Infecţioase. Aici, continuă spectacolul. Domnii doctori sunt în şedinţă. Ce fel de şedinţă la ora 17.00? După două ore de stat acolo, vine o doamnă doctor destul de obosită şi ne ceartă că ce căutăm noi pe secţia dumneaei, când a spus destul de clar că nu are locuri. Şi ce căutăm noi cu un pacient din UPU pentru că ea nu este medic urgentist? Ne-a spus: „Mergeţi înapoi la UPU că eu nu am locuri”. I-am zis: „Doamna doctor, daţi un telefon” – „Păi nu mă vezi? Cu ţinuta asta, eu nu am voie să pun mâna pe telefon”, a spus asistenta, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

După câteva ore, starea pacientului infectat cu coronavirus a început să se agraveze

„Mergem înapoi în UPU. Se mai stă aproape o oră. Starea pacientului meu se agravează. „Doamna doctor infecţionistă ne-a comunicat că nu are locuri. Ce facem cu pacientul?” – „Păi, nu ştiu. Cum nu are locuri? Păi, unde vrea să îl internăm pe acest pacient?”. Timpul trece şi pacientul strigă: „Vă rog frumos să îmi mai faceţi un calmant că nu mai pot”. Avea o stare proastă. Intrase într-o stare de oboseală, de supărare şi simţea că nu mai are aer. Nu mai voia oxigen, nu mai voia nimic. S-a reuşit, într-un târziu, să caute o cale să scape acest pacient care este şi asistent medical. A făcut rost de un aviz medical în Iaşi, să fie transferat acolo. Nu i s-a aprobat o ambulanţă până la Iaşi pentru că este foarte mare criză.

La UPU, vine o doamnă şi zice: „Vă întoarceţi înapoi la izolare că s-au eliberat două paturi”. Când am ajuns acolo, nu era nimeni. Toate uşile s-au închis. Se uitau după perdele, de parcă era războiul sau nu ştiu… Pacientul meu: „Doamna asistentă, nu mai pot!”. Am bătut în toate uşile. La un moment dat, a ieşit un brancardier şi fuma. „Spuneţi-mi! Am un pacient diagnosticat COVID-19, persoană tânără, stare agravată. Ce să fac cu el?”.

Am sunat la dispeceratul integrat: „Vă rog frumos, ajutaţi-ne! Ce fac cu pacientul ăsta? Nu mi-l primeşte nimeni!”. Mi-au spus: „Ne pare rău, nu vă putem ajuta”. Spitalul este milităresc. Ei au telefoanele, interioarele lor. Noi nu îi putem contacta. Într-un târziu, îmi deschide o asistentă uşa, spre fericirea noastră, că trebuia să iasă o fată, să se externeze, şi aşa am prins uşa deschisă”, a spus asistenta.