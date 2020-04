Soțul unei asistente medicale a povestit că femeia a plecat la spitalul din Deva, acolo unde își va petrece următoarele 14 zile într-un focar de infecție cu coronavirus. După cele două săptămâni, va intra în izolare pentru încă 14 zile, iar apoi se va întoarce acasă. Deși au echipamente de protecție, bărbatul își face griji pentru siguranța soției lui .

, a declarat Dănuț Terci, soțul Adinei, pentru Mediafax.

Bărbatul a recunoscut că și-ar fi dorit ca soția lui să-și dea demisia

„S-a cerut personal suplimentar pentru a merge pe secţia de oncologie, o secţie foarte afectată de infecţia cu COVID-19, pentru a îngriji pacienţii care au rămas acolo, unii dintre ei în stare gravă, am înţeles. (…) Eu mi-aş fi dorit în adâncul sufletului să-şi dea demisia. Am avut un gând neexprimat, dar nici n-am îndrăznit să i-l spun pentru că Adina este de departe un om cu un simţ al răspunderii foarte ridicat. Plus că, discuţiile pe care le-am avut în casă au fost foarte simple şi elocvente: .Adică, nu poţi să iei o astfel de decizie fără să te gândeşti şi la omul care poate îşi trăieşte ultimele clipe pe patul de spital. Întotdeauna îţi doreşti să-i faci bine pe oameni. Uneori poţi, alteori doar le alini suferinţele. Oricum, trebuie să fii acolo”, a mai spus Dănuţ Terci, potrivit sursei citate.