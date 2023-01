"O așteptăm și pe ea să vadă câți bani se fac din postări". Vedetele consacrate de pe OnlyFans, mesaj pentru Carmen de la Sălciua, după ce au fost criticate | EXCLUSIV

In articol:

Simona Trașcă și Mihai Trăistariu au reacționat, la scurt timp după ce Artista Carmen de la Sălciua a vorbit despre vedetele care au conturi de OnlyFans.

Îndrăgita cântăreață este de părere că astfel se oferă un exemplu nu tocmai potrivit pentru noile generații și că oamenii nu își mai doresc să muncească, ci să facă bani rapid și ușor.

Recent, Carmen de la Sălciua a vorbit pentru Wowbiz.ro despre persoanele care fac OnlyFans, dar și despre vedetele care își câștigă exista și astfel. Artista recunoaște că nu judecă pe nimeni, însă crede că exemplul oferit nu este tocmai unul bun.

În acest context, mai multe vedete din România, care au conturi pe OnlyFans și postează în mod regulat au venit cu o reacție. Mihai Trăistariu spune că pentru artiști platforma aduce mai multe avantaje, având în vedere că oamenii pot posta și piese pe care nu le-au lansat încă și de pe urma cărora să facă bani.

Simona Trașcă recunoaște că îi ascultă muzica artistei și spune că este foarte talentată, însă este de părere că ar fi bine să nu își dea cu părerea pentru că niciodată nu știe

Simona Trașcă, sfat pentru Carmen de la Sălciua

cum sunt viețile altor oameni și ce sacrificii au făcut.

Vedeta este de părere că oamenii sunt liberi să facă ceea ce își doresc, însă crede că artista nu ar fi trebuit să judece în mediul online, mai ales pentru că este persoană publică.

Simona se numără printre vedetele din România care au cont pe OnlyFans și recunoaște că nu i-ar purta pică cântăreței pentru cele spuse, din contră, îi va asculta în continuare piesele pentru că îi plac și o consideră foarte talentată.

"Eu în locul ei aș ține părerile pentru mine, mai ales că este o persoană publică. Eu în locul ei mi-aș vedea de treburile mele și aș fi mulțumită de ceea ce mi-a dat Dumnezeu, pentru că e o binecuvântare să ai vocea ei. Are o voce extrem de frumoasă și este o artistă foarte bună, de aceea nici nu ar trebui, din punctul meu de vedere, să judece alți oameni.

Ea nu știe viețile altor oameni ca să se pună în locul lor și să știe de ce alți oameni au ales altceva. Eu nu o cunosc personal, dar am o părere bună, este o artistă bună, are piese bune, voce frumoasă. Nu mă așteptam însă să judece alți oameni, pentru că ea pare o fire credincioasă(...) Trăim vremurile pe care le trăim și fiecare face ce poate ca să se descurce sau face ce consideră. Ea a avut noroc și poate a avut o creștere mai bună, are o mare binecuvântare cu vocea pe care o are și poate să câștige foarte mulți bani din asta.

Nu trebuie să judece alți oameni pentru că nu se știe ce ar fi făcut dacă era în ipostaza asta. Chiar mă surprinde că ea a făcut afirmațiile astea. Ca om are o părere și e normal, dar firesc este să o țină pentru ea, mai ales când este la nivelul la care este. Eu o să îi ascult în continuare piesele care îmi plac, nu mă deranjează și eu nu sunt dușmănoasă", a mărturisit Simona Trașcă, pentru WOWbiz.ro.

Simona Trașcă [Sursa foto: Instagram]

Mihai Trăistariu explică ce se postează pe OnlyFans

Mihai Trăistariu este de părere că toți artiștii ar trebui să țină pasul cu tehnologia și cu tot ceea ce este nou în mediul online. Îndrăgitul cântăreț ne-a mărturisit că OnlyFans nu înseamnă doar pornografie, acolo fiind și bucătari celebrii din întreaga lume care te învață să gătești.

Artistul recunoaște că se găsește și material pornografic, dar este și o bună soluție prin care se fac bani online, căci postările de pe Facebook, de exemplu, nu sunt remunerate precum cele de pe OnlyFans.

"Trebuie să ținem pasul cu tehnologia și cu modernizarea și cu tot ce înseamnă digitalizare și internet. Chiar dacă noi am pornit în alte vremuri, acum 20 de ani se mergea pe cumințenie, curățenie și sinceritate. Acum și pe OnlyFans e același lucru, doar că la OnlyFans unii gătesc, de exemplu eu vreau să predau cursuri de canto.

Adică OnlyFans este interpretat greșit că e dus spre pornografie pentru că aici se câștigă bani, de pe Facebook nu se câștigă bani la nicio postare. La OnlyFans câștigi din orice postare și atunci normal că faci ceva ca să mai câștigi un bănuț.

Eu, de exemplu, am o grămadă de afaceri, nu înseamnă că trăiesc doar din asta. Poate uni da, dar eu nu cred că artiștii consacrați trăiesc doar din Only așa cum e și cazul meu. Am apartamente închiriate deci fac turism, am o școală de muzică de 8 ani care merge foarte bine, fac concursuri de talente, iar OnlyFans a fost mai mult o joacă din pandemie. Mi-am mutat eu pozele acelea în chiloți de pe Facebook pe Only", a explicat Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro.

Mihai Trăistariu [Sursa foto: Facebook]

Mihai Trăistariu vorbește despre câștigurile pe OnlyFans

Artistul a vorbit și despre câștigurile pe OnlyFans și spune că lumea își imaginează că se fac o mulțime de bani, însă cele mai multe dintre persoanele care activează acolo au și alte surse de venit.

"Se câștigă niște bani, dar nu suficient cât să zici că trăiești din asta. Se câștigă 200 – 300 de euro, dar nu sunt bani de trăit în zilele noastre, sunt bani așa ca să te mai duci la un film. Nu pot să o judec pe ea, dar trebuie să țină pasul cu tehnologia și OnlyFans e foarte în vogă în toată Lumea.

Surorile Kardashion, Ricky Martin, Jennifer Lopez, nu înseamnă că dacă ai OnlyFans ești un depravat. Acolo pui ce vrei. Sunt oameni care gătesc, mari chefi care gătesc acolo pentru bani.(...) E o platformă ca și Facebook, dar doar pentru fani. Pentru că se câștigă bani, vedetele din industria porno s-au băgat și ele aici și atunci se interpretează că e doar așa, dar de fapt e ca Facebook, ca YouTube, ca Tik-Tok. Mie îmi convine la o postare să câștig acolo 200 de lei. Eu pun niște chestii haioase, nu pun pornografie", a dezvăluit Mihai Trăistariu, în exclusivitate.

"O așteptăm și pe Carmen pe OnlyFans"

Deși în România este una dintre cele mai controversate platforme, Mihai Trăistariu a dezvăluit că OnlyFans nu este doar despre pornografie, ci și o șansă bună pentru artiști să îi determine pe fani să plătească pentru piesele lor.

Astfel, el o sfătuiește pe frumoasa cântăreață să își posteze piesele acolo, sau melodii cântate acapella, înainte să le lanseze pe YouTube.

"Pe Carmen abia o aștept pe rețea să vadă cum e acolo. Poate să își pună și melodii acapella, melodii pe care nu le pune pe YouTube și Facebook. Jennifer Lopez așa a început, și-a pus un picior din cadă. Dacă îl punea pe Facebook, era foarte contestată", ne-a declarat Mihai Trăistariu.

